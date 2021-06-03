В Бурятии третий день нет лесных пожаров

Жителей просят не разводить костры



В Бурятии третий день подряд нет лесных пожаров.



- За прошедшие сутки лесных пожаров в республике не зарегистрировано, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ на землях всех категорий запрещено.



До установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:



- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло;

- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы;

- заправлять горючим топливные баки двигателей;

- курить;

- выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.



В случае несоблюдения правил пожарной безопасности, в том числе разведения костров, граждане могут быть привлечены к административной ответственности.



Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.



