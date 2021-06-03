Надежда Харитонова выиграла награду «Кубка Завоевания»
В Стамбуле завершился 9-й международный турнир по стрельбе из лука «Кубок Завоевания». Эти соревнования традиционно проходят с государственным размахом и поддержкой президента Турции, сообщает федерация стрельбы из лука России.
Россию представляли два лучника: Надежда Харитонова и Олег Цыбикжапов. Спортсменка из Бурятии Надежда Харитонова стала серебряной медалисткой у женщин в стрельбе из традиционного лука.
Соревнования были организованы фондом лучников Турции и приурочены к 568-й годовщине завоевания Константинополя (Стамбула).
Лучница из Бурятии стала призёром турнира в Стамбуле
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