Лучница из Бурятии стала призёром турнира в Стамбуле

Надежда Харитонова выиграла награду «Кубка Завоевания»



В Стамбуле завершился 9-й международный турнир по стрельбе из лука «Кубок Завоевания». Эти соревнования традиционно проходят с государственным размахом и поддержкой президента Турции, сообщает федерация стрельбы из лука России.



Россию представляли два лучника: Надежда Харитонова и Олег Цыбикжапов. Спортсменка из Бурятии Надежда Харитонова стала серебряной медалисткой у женщин в стрельбе из традиционного лука.



Соревнования были организованы фондом лучников Турции и приурочены к 568-й годовщине завоевания Константинополя (Стамбула).

