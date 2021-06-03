Мэр Улан-Удэ: Где нет дорог в городе, сделаем твёрдое покрытие из фрезерата

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Фрезерованным асфальтом собираются покрыть 25 улиц города



Мэр Улан-Удэ проверил, как идёт ремонт городских дорог с помощью фрезерованного асфальта. Это снятый слой асфальтобетонного покрытия с дорог, которые капитально ремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». С его помощью сейчас делают часть дворовых и просёлочных дорог в столице Бурятии. Такие работы в Улан-Удэ в этом году проводят в качестве эксперимента. В случае положительного эффекта технологию внедрят на постоянной основе.



- Такая технология используется давно, на западе дорожные фрезы применяются при ремонте более 80 процентов всех дорог. У нас в городе подрядные организации также часть фрезерата вкладывали в новый асфальт при ремонте. Но теперь весь фрезерат передается на баланс КГХ. Ведь асфальт – это уже наша городская собственность, мы решили эту собственность использовать в своих городских целях – для улучшения дорог, которые явно не попадают в федеральные или республиканские программы. Это межквартальные, дворовые, просёлочные направления и другие. То есть там, где нет дорог в городе, сделаем твёрдое покрытие из фрезерата, чтобы люди могли комфортно ездить, - рассказал мэр Игорь Шутенков.



Сейчас в Улан-Удэ идёт ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» общей протяжённостью 30 км. Образуется порядка 10,5 тысяч тонн фрезерата – весь объём будут использовать, а не складировать на полигонах. На отсыпку песчаной дороги на ул. Пирогова ушло 400 тонн фрезерата с улиц Павлова и Спартака.



- Технология включает в себя выравнивание дорожного полотна грейдером и засыпку фрезератом. При выравнивании фрезерата и укатке катком мы получаем более усовершенствованную поверхность. Через несколько дней, особенно жарких, фрезерат сам склеивается и дополнительно уплотняется. Опыт других регионов показывает, что подобные покрытия держатся хорошо 2-3 года, при определённых условиях меньше, но это зависит от загруженности дорог, - пояснил директор МБУ «Комбинат по благоустройству» Владимир Соснин.



В плане фрезерованным асфальтом покрыть 25 улиц. В настоящий момент работы почти завершены на пяти участках – это улицы Трактовая, Пирогова, Денисова по маршруту №100, в микрорайоне Таежный по движению маршрута №97, и проезд от 102-го микрорайона к микрорайону Горький.



Решение об использовании асфальтового сырья в дорожном строительстве было принято в прошлом году. Тогда в муниципальные контракты для подрядчиков, которые занимаются строительством дорог была внесена обязанность сдавать асфальтовый лом комбинату по благоустройству. Сейчас укладка и откатка фрезерата ведётся в рамках существующего финансирования по содержанию дорог с неусовершенствованным покрытием. В последующем эти участки также будут поддерживать и ремонтировать.



- Мы получаем такие положительные результаты, как снижение затрат, объёма отходов на захоронение, увеличение объёмов дорожного строительства. Такая технология – это один из видов обработки асфальта, направленного на утилизацию. В результате мы получаем дорожное полотно, которое практически не уступает по качеству первичному, - отметил председатель проектно-аналитического комитета администрации Улан-Удэ Вадим Имидеев.



В 2021 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» сделают 25 участков общей протяженностью 30 км. Ещё три километра в Улан-Удэ отремонтируют за счёт экономии от «дорожных» торгов. В ходе проведения конкурсных процедур в прошлом году образовалась экономия – 107 млн рублей. Эта сумма направлена вновь на ремонт городских дорог. На сэкономленные средства отремонтируют дороги по обращениям жителей и просьбам районных администраций, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

