Победителем стал детский сад №233
31 мая в большом зале администрации Железнодорожного района Улан-Удэ состоялась церемония награждения победителей участников районной военно-патриотической игры «С папой в армию». Мероприятие проводилось среди молодых семей и специалистов дошкольных образовательных учреждений Железнодорожного района.
Как сообщает пресс-служба управления по делам молодёжи Улан-Удэ, в игре приняли участие 11 команд детских садов. Общее количество участников мероприятия составило 143 человека.
Игра прошла в дистанционном формате. Участники соревновались в четырёх конкурсных этапах: «Строевая подготовка», «Исполнение военной песни», «Физическая подготовка» и конкурсе «Праздничный салют».
По итогам турнира призовые места распределились следующим образом:
1 место – детский сад №233 ОАО «РЖД»;
2 место – детский сад № 51;
3 место – детский сад №95 «Рябинушка».
В Улан-Удэ провели военно-патриотическую игру «С папой в армию»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В рамках мероприятия пройдут конкурс мастеров, презентации и мастер-классы
Бекасов, дроздов и кукушек оснащают спутниковыми передатчиками
С 3 по 6 июня пройдут более пятидесяти праздничных мероприятий
Победителем стал детский сад №233
Учения проходили на полигоне «Бурдуны»
Александр Богомоев получил очередной щедрый подарок
В дистанционных соревнованиях приняли участие более 100 человек
Ожидается приезд около 500 спортсменов из 8 российских регионов
Объект будет состоять из беговой дорожки и футбольного поля
Соревнования состоятся 26 июня
Свалку в Усть-Баргузине ликвидируют в ближайшее время
Стали известны результаты номинации «Легоконструирование»
Новая школа должна решить проблему третьей смены
Победитель игры представит Бурятию на всероссийском уровне
Юные спортсмены приняли участие в открытом первенство Канска по тайскому боксу