В Улан-Удэ провели военно-патриотическую игру «С папой в армию»

Общество, Фото: пресс-служба администрации Железнодорожного района

Победителем стал детский сад №233



31 мая в большом зале администрации Железнодорожного района Улан-Удэ состоялась церемония награждения победителей участников районной военно-патриотической игры «С папой в армию». Мероприятие проводилось среди молодых семей и специалистов дошкольных образовательных учреждений Железнодорожного района.



Как сообщает пресс-служба управления по делам молодёжи Улан-Удэ, в игре приняли участие 11 команд детских садов. Общее количество участников мероприятия составило 143 человека.



Игра прошла в дистанционном формате. Участники соревновались в четырёх конкурсных этапах: «Строевая подготовка», «Исполнение военной песни», «Физическая подготовка» и конкурсе «Праздничный салют».



По итогам турнира призовые места распределились следующим образом:

1 место – детский сад №233 ОАО «РЖД»;

2 место – детский сад № 51;

3 место – детский сад №95 «Рябинушка».

