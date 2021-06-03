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В Улан-Удэ провели военно-патриотическую игру «С папой в армию»

В Улан-Удэ провели военно-патриотическую игру «С папой в армию»
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Железнодорожного района
Победителем стал детский сад №233

31 мая в большом зале администрации Железнодорожного района Улан-Удэ состоялась церемония награждения победителей участников районной военно-патриотической игры «С папой в армию». Мероприятие проводилось среди молодых семей и специалистов дошкольных образовательных учреждений Железнодорожного района.

Как сообщает пресс-служба управления по делам молодёжи Улан-Удэ, в игре приняли участие 11 команд детских садов. Общее количество участников мероприятия составило 143 человека.

Игра прошла в дистанционном формате. Участники соревновались в четырёх конкурсных этапах: «Строевая подготовка», «Исполнение военной песни», «Физическая подготовка» и конкурсе «Праздничный салют».

По итогам турнира призовые места распределились следующим образом:
1 место – детский сад №233 ОАО «РЖД»;
2 место – детский сад № 51;
3 место – детский сад №95 «Рябинушка».
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