Байкал вошёл в топ-10 направлений вместо Крыма и Краснодарского края





Туристы даже бронируют отдых на лето на Дальний Восток России – во Владивосток.



По статистике TVIL.RU, туристы бронируют жильё для летнего отдыха от 1 до 10 ночей.







В Крыму и Краснодарском крае почти все отели и гостевые дома забронированы на лето. Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, какие направления выбирают туристы для летнего отдыха в этом году вместо курортов на Чёрном и Азовском морях.Самые популярные направления для летнего отдыха вместо Крыма и Краснодарского края – Кавказские минеральные воды, Алтайский край, озеро Байкал, Карелия, солёные озёра Оренбургской области, курорты Калининградской области на Балтийском море, горячие источники Тюмени, трекинг по Восточным Саянам.