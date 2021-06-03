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Байкал вошёл в топ-10 направлений вместо Крыма и Краснодарского края

Байкал вошёл в топ-10 направлений вместо Крыма и Краснодарского края
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Специалисты определили, какие направления выбирают туристы для летнего отдыха в этом году вместо самых популярных курортов

В Крыму и Краснодарском крае почти все отели и гостевые дома забронированы на лето. Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, какие направления выбирают туристы для летнего отдыха в этом году вместо курортов на Чёрном и Азовском морях.

Самые популярные направления для летнего отдыха вместо Крыма и Краснодарского края – Кавказские минеральные воды, Алтайский край, озеро Байкал, Карелия, солёные озёра Оренбургской области, курорты Калининградской области на Балтийском море, горячие источники Тюмени, трекинг по Восточным Саянам. 

Туристы даже бронируют отдых на лето на Дальний Восток России – во Владивосток.

По статистике TVIL.RU, туристы бронируют жильё для летнего отдыха от 1 до 10 ночей.


Байкал туризм
 
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