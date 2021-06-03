5 июня розничная продажа алкогольной продукции будет запрещена весь день
С 3 по 6 июня в Иркутске будет ограничена продажа алкоголя. Это связано с проведением мероприятий, посвящённых 360-летию областного центра. Запрет будет действовать в соответствии с постановлением правительства Иркутской области от 14 октября 2011 года №313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области». Распоряжение об этом подписал заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре городской администрации Виталий Барышников.
В связи с этим, 5 июня розничная продажа алкогольной продукции в городе будет запрещена весь день. 3, 4 и 6 июня продажа спиртного в Иркутске будет ограничена в торговых объектах, расположенных в местах проведения культурно-массовых мероприятий и в радиусе 100 метров от них.
- Продажа алкогольной продукции в дни запретов является административным правонарушением, предусмотренным частью 3 статьи 14.16 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и влечёт наложение штрафа на должностных лиц и юридических лиц, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В Иркутске с 3 по 6 июня ограничили продажу алкоголя
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