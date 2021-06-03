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В Иркутске посоревнуются сильнейшие легкоатлеты Сибири

В Иркутске посоревнуются сильнейшие легкоатлеты Сибири
Общество,  Фото:pixabay.com
Ожидается приезд около 500 спортсменов из 8 российских регионов

В Иркутске на стадионе ИРНИТУ 5 и 6 июня пройдут чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по лёгкой атлетике, а также II этап V летней спартакиады молодёжи России по лёгкой атлетике. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 500 спортсменов из Томской, Омской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей, Красноярского, Алтайского краёв и Хакасии.

Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по лёгкой атлетике проводятся по четырём возрастным группам – мужчины и женщины 1998 года рождения и старше, юниоры и юниорки до 23 лет и до 20 лет, юноши и девушки до 18 лет. В программу соревнований включены следующие виды: бег на 100, 200, 400, 800, 1500, 5000 метров, 100, 110 и 400 метров с барьерами, 3000 метров с препятствиями, семиборье и десятиборье. Спортсмены будут соревноваться в толкании ядра, в метании диска, копья, молота, в прыжках с шестом, в длину, высоту, тройном прыжке. Состоятся эстафеты 4х100 и 4х400 метров.

В спартакиаде будут участвовать юниоры и юниорки до 20 лет, имеющие не ниже первого спортивного разряда. В программе II этапа V летней спартакиады молодёжи России предусмотрены следующие виды: бег на 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 метров, 110 и 400 метров с барьерами, 2000 метров с препятствиями, прыжки с шестом, в высоту, длину, тройной прыжок, метание диска, молота, копья, толкание ядра, семиборье и десятиборье. Кроме того, легкоатлеты будут участвовать в эстафетном беге.

От Иркутской области в соревнованиях примут участие сильнейшие легкоатлеты: Владислав Скулин, Андрей Бадейников, Олег Ананьев, Матвей Чумаченко, Даниил Шведов, Артем Тюленев, Юлия Казаринова и многие другие.

По итогам II этапа будут определены три команды и лучшие спортсмены для участия в финале V летней спартакиады молодёжи России по лёгкой атлетике, который состоится в начале августа в Казани.

Открытие соревнований состоится на стадионе ИРНИТУ 5 июня в 12:45, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

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