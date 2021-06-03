В БГСХА будут готовить кадры для казачества

Бурятский вуз вошёл в Ассоциацию университетов, реализующих казачий компонент



БГСХА войдёт в Ассоциацию образовательных организаций высшего образования, реализующих казачий компонент, сообщает пресс-служба вуза.



Решение о создании Ассоциации университетов, реализующих казачий компонент, приняли на заседании постоянной комиссии по научно-исследовательской работе совета при президенте РФ по делам казачества.



- Деятельность университетов, которые вошли в ассоциацию, будет направлена на развитие системы подготовки кадров для казачьих обществ и целевое обучение казаков с последующим прохождением государственной или муниципальной службы. Важной задачей ассоциации также станет изучение истории российского казачества и противодействие исторической фальсификации, - заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.



Всего в ассоциацию войдут 14 вузов России. В их числе, помимо БГСХА, например, Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, Армавирский государственный педагогический университет, Иркутский государственный аграрный университет, Красноярский государственный аграрный университет, Забайкальский аграрный институт и др.



Атаман Всероссийского казачьего общества казачий генерал Николай Долуда, комментируя создание ассоциации, заявил, что «для воспитания и поддержания государственного мышления нужна система непрерывного казачьего образования».

