Иркутск соберёт 13 театров России на фестиваль Вампилова

В программу фестиваля войдут 14 спектаклей



С 15 по 20 сентября в Иркутске пройдёт XIII международный театральный фестиваль современной драматургии имени Александра Вампилова. Культурное событие организует Иркутский драматический театр имени Н.П. Охлопкова один раз в два года.



В программу фестиваля этого года вошли 14 спектаклей. Их представят 13 театральных коллективов из восьми городов России. Это Санкт-Петербургский государственный театр «Мастерская», Московский театр «Около дома Станиславского», Новгородский академический театр драмы имени Ф.М. Достоевского, Пермский театр «У моста», театр «Жёлтый квадрат» из Екатеринбурга, Русский драматический театр «Мастеровые» из Набережных Челнов, Прокопьевский драматический театр имени Ленинского комсомола (Кемеровская область), Минусинский драматический театр (Красноярский край), а также Камчатское региональное отделение Союза театральных деятелей РФ (Петропавловск-Камчатский). Кроме того, в афишу Вампиловского фестиваля вошли постановки коллективов Иркутской области – драматического театра имени Н.П. Охлопкова, Черемховского драматического театра имени В.П. Гуркина, культурного центра имени Александра Вампилова и театра танца Владимира Лопаева «PROдвижение».



– Программа фестиваля формировалась в период, когда во многих странах сохранялись ограничения, связанные с угрозой распространения короновирусной инфекции. В некоторых они действуют до сих пор. Поэтому, к нашему сожалению, в этом году не представлены зарубежные театры. Хотя к нам очень желали приехать гости из Польши, Литвы, Германии, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Израиля, Италии, Венгрии и даже США. Мы надеемся, что к новому сезону в Иркутской области ограничительные меры будут полностью сняты, и на фестивальных спектаклях зал будет заполнен на 100%, – отметил директор Иркутского драмтеатра имени Н.П. Охлопкова Анатолий Стрельцов.



Впервые в истории Вампиловского фестиваля состоится режиссёрская лаборатория «Актуальная драма». На ней пять режиссёров представят эскизы спектаклей по произведениям современной драматургии. Мероприятие позволит увидеть творчество новых режиссёров, познакомиться со свежим литературным материалом, а в будущем – включить в репертуар иркутского драмтеатра спектакль, созданный на основе лучшего из заявленных эскизов. Участниками лаборатории станут победители отборочного тура, в котором уже заявлено более 80 человек.



Экспертами фестиваля выступят литературный и театральный критик, кандидат искусствоведения, доктор филологических наук Капитолина Кокшенёва и генеральный директор ТКЦ «Театр-Информ», театральный критик и аналитик театра, председатель и член жюри известных театральных фестивалей Ольга Сенаторова.



Напомним, международный фестиваль современной драматургии имени Александра Вампилова зарождался как частная инициатива неравнодушных к театру деятелей культуры, но вскоре стал значительным проектом международного уровня. Первые Вампиловские дни открылись в 1987 году и были посвящены 50-летию Александра Валентиновича. С 1997 года фестиваль получил статус всероссийского и стал называться «Байкальские встречи у Вампилова». В 2001 году было принято решение посвятить его современной драматургии. В 2013 году Вампиловский фестиваль приобрёл статус международного. За прошедшие годы у фестиваля появилось огромное количество друзей и единомышленников, сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.

