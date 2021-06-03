Иркутян приглашают на фестиваль уличных культур «Голос улиц»

Авторы смогут воплотить свои идеи на различных объёмных фигурах



Жителей Иркутска приглашают принять участие в городском фестивале уличных культур «Голос улиц». Для участия приглашаются авторы в возрасте от 14 до 35 лет, занимающиеся различными видами художественного творчества, дизайна, архитектуры, независимо от профильного образования. Приём заявок и работ для участия проходит со 2 по 11 июня.



Участники фестиваля смогут воплотить любые творческие идеи, отвечающие требованиям законодательства, на подготовленных поверхностях в разных вариациях:

- Кубы размером 2,5 на 2,5 метра (1, 2, 4 грани);

- Кубы размером 1,5 на 1,5 метра (1, 2, 4 грани);

- Другие объёмные геометрические фигуры, подходящие под нанесение граффити (по согласованию).



Также дополнительно принимаются эскизы на роспись фасадов зданий (по согласованному списку с оргкомитетом). Для получения дополнительной информации необходимо обратиться к представителям оргкомитета.



Участники получат все необходимые материалы и инструменты, авторы лучших работ будут награждены ценными призами.



Фестиваль пройдёт на острове Конный с 15 по 20 июня. Работы участников фестиваля будут радовать горожан в течение всего летнего периода. Организаторы предоставляют авторам свободу творчества и не корректируют выбранные эскизы.



Для участия необходимо подготовить эскиз и заполнить форму заявки (выбрать количество сторон куба, его размер, необходимые материалы и инструменты), подготовить творческие работы (3 штуки) и отправить на электронную почту оргкомитета до 11 июня.



Возрастное ограничение 12+

