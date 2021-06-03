Авторы смогут воплотить свои идеи на различных объёмных фигурах
Жителей Иркутска приглашают принять участие в городском фестивале уличных культур «Голос улиц». Для участия приглашаются авторы в возрасте от 14 до 35 лет, занимающиеся различными видами художественного творчества, дизайна, архитектуры, независимо от профильного образования. Приём заявок и работ для участия проходит со 2 по 11 июня.
Участники фестиваля смогут воплотить любые творческие идеи, отвечающие требованиям законодательства, на подготовленных поверхностях в разных вариациях:
- Кубы размером 2,5 на 2,5 метра (1, 2, 4 грани);
- Кубы размером 1,5 на 1,5 метра (1, 2, 4 грани);
- Другие объёмные геометрические фигуры, подходящие под нанесение граффити (по согласованию).
Также дополнительно принимаются эскизы на роспись фасадов зданий (по согласованному списку с оргкомитетом). Для получения дополнительной информации необходимо обратиться к представителям оргкомитета.
Участники получат все необходимые материалы и инструменты, авторы лучших работ будут награждены ценными призами.
Фестиваль пройдёт на острове Конный с 15 по 20 июня. Работы участников фестиваля будут радовать горожан в течение всего летнего периода. Организаторы предоставляют авторам свободу творчества и не корректируют выбранные эскизы.
Для участия необходимо подготовить эскиз и заполнить форму заявки (выбрать количество сторон куба, его размер, необходимые материалы и инструменты), подготовить творческие работы (3 штуки) и отправить на электронную почту оргкомитета до 11 июня.
Возрастное ограничение 12+
Иркутян приглашают на фестиваль уличных культур «Голос улиц»
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