Акция «Пристегни самое дорогое» прошла в Бурятии

Общество, Фото: УГИБДД по Иркутской области

Мероприятие Госавтоинспекции поддержали работники и юные читатели детской библиотеки



В Джидинском районе Бурятии сотрудники ГИБДД провели акцию «Пристегни самое дорогое». Мероприятие поддержали работники и читатели детской библиотеки, сообщили в МВД по Бурятии.



Вместе с автоинспекторами библиотекари и школьники вышли на улицы села Петропавловка. Сотрудники ГИБДД напомнили, что в транспортном средстве ребёнок до 7 лет должен находиться в детском удерживающем устройстве, соответствующем его весу и росту.



Работники библиотеки и школьники вручили автомобилистам тематические памятки и пожелали счастливых и безопасных поездок.



Участники акции, в свою очередь, пообещали быть примерными родителями и обезопасить своих детей в автомобиле, соблюдая ПДД во время движения.



