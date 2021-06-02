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Акция «Пристегни самое дорогое» прошла в Бурятии

Акция «Пристегни самое дорогое» прошла в Бурятии
Общество,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
Мероприятие Госавтоинспекции поддержали работники и юные читатели детской библиотеки

В Джидинском районе Бурятии сотрудники ГИБДД провели акцию «Пристегни самое дорогое». Мероприятие поддержали работники и читатели детской библиотеки, сообщили в МВД по Бурятии.

Вместе с автоинспекторами библиотекари и школьники вышли на улицы села Петропавловка. Сотрудники ГИБДД напомнили, что в транспортном средстве ребёнок до 7 лет должен находиться в детском удерживающем устройстве, соответствующем его весу и росту.

Работники библиотеки и школьники вручили автомобилистам тематические памятки и пожелали счастливых и безопасных поездок.

Участники акции, в свою очередь, пообещали быть примерными родителями и обезопасить своих детей в автомобиле, соблюдая ПДД во время движения.

акция ГИБДД
 
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