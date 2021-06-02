Мероприятие Госавтоинспекции поддержали работники и юные читатели детской библиотеки
В Джидинском районе Бурятии сотрудники ГИБДД провели акцию «Пристегни самое дорогое». Мероприятие поддержали работники и читатели детской библиотеки, сообщили в МВД по Бурятии.
Вместе с автоинспекторами библиотекари и школьники вышли на улицы села Петропавловка. Сотрудники ГИБДД напомнили, что в транспортном средстве ребёнок до 7 лет должен находиться в детском удерживающем устройстве, соответствующем его весу и росту.
Работники библиотеки и школьники вручили автомобилистам тематические памятки и пожелали счастливых и безопасных поездок.
Участники акции, в свою очередь, пообещали быть примерными родителями и обезопасить своих детей в автомобиле, соблюдая ПДД во время движения.
Акция «Пристегни самое дорогое» прошла в Бурятии
Общество, Фото:
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