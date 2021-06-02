Жителей Улан-Удэ порадовал грандиозный салют в «сотых»









По словам посетителей ТРЦ, салют продолжался около 10 минут. Все остались в восторге.



«Салют супер, спасибо «Меду» за прекрасные фейерверки, порадовали детишек и взрослых тоже», «Очень красивый фейерверк был. Спасибо организаторам», «Не, ну молодцы», - написали горожане.



