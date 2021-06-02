Жителей Улан-Удэ порадовал грандиозный салют в «сотых»

ТРЦ «Мёд» праздновал год своей работы
Как сообщал «Байкал-Dailу», 1 июня ТРЦ «Мёд» отпраздновал годовщину своего «рождения»
. Такое значимое событие было решено отпраздновать грандиозным салютом. Видео фейерверка опубликовал паблик «ves_ulan_ude_».
По словам посетителей ТРЦ, салют продолжался около 10 минут. Все остались в восторге.
«Салют супер, спасибо «Меду» за прекрасные фейерверки, порадовали детишек и взрослых тоже», «Очень красивый фейерверк был. Спасибо организаторам», «Не, ну молодцы», - написали горожане.
ТРЦ «Мёд» праздновал год своей работы
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