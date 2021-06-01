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Улан-удэнскому ТРЦ «Мёд» исполнился один год

Улан-удэнскому ТРЦ «Мёд» исполнился один год
Бизнес,  Фото:пресс-служба ГК «Титан»
За небольшой период «Мёд» стал магазином, куда приходят всей семьёй

1 июня 2020 года состоялось открытие первой очереди ТРЦ «Мёд» – гипермаркета «Титан».

- Сказать, что для нас это было грандиозное событие –ничего не сказать, ведь этому предшествовали годы ожидания! Весной 2018 года была проведена церемония закладки первого камня на месте строительства. И поэтому трудно подобрать слова, чтобы описать какие чувства испытали сотрудники, руководители, принимавшие участие в строительстве и открытии «Мёда». Ощущения космические, - поделился руководитель ГК «Титан Вадим Бредний.

За столь небольшой период времени «Мёд» стал магазином, куда приходят всей семьёй. Но особую любовь он завоевал у жителей сотых кварталов. Именно сотым кварталам в некотором роде «Мёд» обязан своим сладким названием.

- Проект строительства очень долго носил рабочее название «Юго-Западный», но согласитесь, ничего особенного в этом нет, а хотелось изюминку. Мы сломали голову, думая над названием. Каждый сотрудник предлагал свой вариант – перебрали сотни названий. И вот на одном из совещаний мы задали себе вопрос: что же может привлечь жителей сотых кварталов и жителей всего города сюда в сотые. И у меня в голове сразу нарисовалась картинка того, что в сотах есть мёд. И я предложил это название, которое с удовольствием поддержали коллеги и руководители, - пояснил директор отдела капитального строительства ГК «Титан» Николай Полтавцев.

За небольшой срок «Мёд» вместил под своей крышей просторный супермаркет с более 23 тысячами наименованиями продуктов питания и непродовольственных товаров. Здесь же работают полноценные пекарня и сыроварня.

- Цеха собственного производства и хлебопекарня ежедневно выпускают свежие полуфабрикаты, салаты, пышную, ароматную выпечку и хлеба. Наша уникальная «Медовая лавка» представляет самый широкий ассортимент мёда и медовых товаров в республики. Очень гордимся мы отделом «Свежая рыба» – это новинка в ритейле Бурятии. Теперь наши покупатели смогут в любое время приобрести живую рыбу из аквариума, а рыбным гурманам мы предлагаем охлаждённую рыбу на льду, рыбные деликатесы, - рассказала управляющий директор ГК «Титан» Раиса Бредний.

Как сообщили в пресс-службе «Мёда», в ТРЦ посетители могут решить ряд насущных вопросов: заглянуть в аптеку, отремонтировать девайс или купить новый, приобрести товары для домашних питомцев, любимую серию книг или просто отдохнуть и посидеть на фуд-корте. Поклонники здорового образа жизни могут позаниматься в фитнес-клубе, самые маленькие посетители – посетить луна-парк, парк виртуальной реальности или отметить день рождения. Родители, оставив своих непосед на пару часов, могут спокойно ознакомится с новинками в магазинах и бутиках.

Помимо внутренней наполняемости комплекса, в «Мёде» важной частью является «внешняя» составляющая комфорта.

- Наша семья сразу оценила парковку: просторная, освещённая, продумано размещение машиномест. Всегда выбираем нижнюю парковку и какое-то время смотрим ролики на экране, - сообщил житель 110 квартала Сергей Крутиков.

Для доставки покупателей по городу курсирует фирменный «Медовый» автобус.

- Узнав об открытии, мы вначале немного расстроились, потому что нет личной машины. А когда увидели «Медовый» автобус очень обрадовались. Теперь в любое время ездим, да ещё и бесплатно, - заявила постоянный посетитель магазина Наталья Плюснина.

Один год – это довольно небольшой срок, в течение которого трудно реализовать весь свой потенциал. Но с другой стороны, этого срока достаточно, чтобы окрепнуть, встать на ноги и заявить о себе на рынке услуг.

- Мы счастливы, наверное, как ребёнок, который радуется подаркам в день рождения. Для нас самый лучший подарок – это наши посетители, которые выбирают нас, доверяют нам и возвращаются снова и снова. Конечно, за таким отношением стоит ежедневная работа сотрудников компании, наших партнёров в разных сферах. Все вместе мы будем стараться и дальше радовать наших покупателей, предлагая лучшие товары, лучший сервис. Приходите всей семьёй и отлично проводите время в наших магазинах, фитнесе, бассейне, игровых зонах, - подытожил директор ТРЦ «Мёд» Павел Насухин.

В середине июня посетителей ТРЦ «Мёд» вновь ждёт подарок – в нём откроется ресторан общественного питания международной сети KFC.
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