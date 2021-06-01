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Новую премию в Бурятии будут раздавать по 10 номинациям

Новую премию в Бурятии будут раздавать по 10 номинациям
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Стали известны подробности новой премии в области развития бурятского языка

Как сообщал «Байкал-Dailу», 27 мая глава Бурятии Алексей Цыденов утвердил новую премию в области развития бурятского языка. Премия называется «Үндэһэн хэлэнэй үлзы хэшэг» - «Священный дар родного языка».

Премию главы Бурятии в области развития бурятского языка будут вручать ежегодно, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Целью новой премии «Үндэһэн хэлэнэй үлзы хэшэг» - «Священный дар родного языка» является выявление и поощрение лучших практик на предприятиях, учреждениях и организациях, влияющих на процессы сохранения и развития бурятского языка.

Соискателями премии могут выступать не только образовательные организации, чья деятельность направлена на сохранение и развитие бурятского языка, но и семьи, предприятия сферы услуг республики (учреждения торговли и питания, туризма и сервиса, банки, МФЦ, почтовой и интернет-связи), территориальные органы, учреждения здравоохранения, социальной защиты населения, физической культуры, спорта и молодёжной политики, пенсионного обеспечения, социального и обязательного медицинского страхования и многие другие), вносящие значительный вклад в развитие бурятского языка и культуры, в их популяризацию, имеющие успехи в деле расширения активной языковой среды.

Премия будет присуждаться по 10 номинациям, общая призовая сумма будет составлять 1 млн рублей:

Соискатели премии смогут подавать свои работы в номинациях:

- «Лучшая семья»
- «Лучшее дошкольное образовательное учреждение в Республике Бурятия, реализующее погружение в бурятскую языковую среду»
- «Лучшее дошкольное образовательное учреждение в Республике Бурятия, реализующее программу обучения бурятскому языку
- «Лучшая общеобразовательная организация в Республике Бурятия, реализующая программу обучения родному бурятскому языку»
- «Лучшая общеобразовательная организация в Республике Бурятия, реализующая программу обучения государственному бурятскому языку»
- «Лучшее среднее специальное или высшее учебное заведение в Республике Бурятия»
- «Лучшее городское, сельское поселение в Республике Бурятия»
- «Лучший муниципальный район, городской округ и район в городском округе в Республике Бурятия»
- «Лучшая организация в сфере оказания услуг в Республике Бурятия»
- «Лучшая организация в социальной сфере в Республике Бурятия»

премия бурятский язык
 
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