Алексей Цыденов учредил премию в области развития бурятского языка

Премия будет ежегодной



Учреждена ежегодная премия главы республики в области развития бурятского языка «Священный дар родного языка». Об этом стало известно из указа главы Бурятии Алексея Цыденова от 26 мая.



- Премия учреждается в целях сохранения и развития бурятского языка, поддержки в области изучения бурятского языка, стимулирования деятельности педагогов и общественности в деле всесторонней популяризации бурятского языка, - говорится в указе.



Организацию и проведение конкурса на соискание премии будет обеспечивать администрация главы и правительства Бурятии.

