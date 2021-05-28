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Алексей Цыденов учредил премию в области развития бурятского языка

Алексей Цыденов учредил премию в области развития бурятского языка
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Премия будет ежегодной

Учреждена ежегодная премия главы республики в области развития бурятского языка «Священный дар родного языка». Об этом стало известно из указа главы Бурятии Алексея Цыденова от 26 мая.

- Премия учреждается в целях сохранения и развития бурятского языка, поддержки в области изучения бурятского языка, стимулирования деятельности педагогов и общественности в деле всесторонней популяризации бурятского языка, - говорится в указе.

Организацию и проведение конкурса на соискание премии будет обеспечивать администрация главы и правительства Бурятии.
премия бурятский язык
 
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