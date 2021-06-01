Популярный дневной экспресс отменяли из-за коронавируса
Сегодня, 1 июня, возобновляется курсирование поезда №150 Иркутск – Улан-Удэ, сообщает пресс-служба ВСЖД. Дневной экспресс будет отправляться из Иркутска по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям в 14:15 и прибывать в Улан-Удэ в эти же сутки в 21:59.
Из столицы Бурятии дневной экспресс начнёт курсировать с 3 июня и будет отправляться по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям в 10:02 местного времени. Прибывать в Улан-Удэ дневной экспресс будет в эти же сутки в 18:07.
Как сообщал «Байкал-Dailу», дневной экспресс «Иркутск – Улан-Удэ» был запущен в конце 2016 года. Этот поезд стабильно пользовался популярностью у жителей двух городов. С мая 2017 года количество дней его курсирования увеличилось с трёх раз в неделю до пяти, с декабря дневной экспресс стал ежедневным.
В 2020 году экспресс отменили из-за коронавируса.
Дневной экспресс «Иркутск – Улан-Удэ» возобновил курсирование
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