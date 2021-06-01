В Бурятии определился победитель чемпионата по хоккею

Общество, Фото: федерация хоккея РБ

Двукратным чемпионом республики стала команда «Багатур»



30 мая в Улан-Удэ прошла финальная игра чемпионата Бурятии по хоккею среди любителей. Соревнования проходили на ледовой арене «IceМетр».



Целый месяц между шестью командами шла напряжённая борьба за кубок и звание чемпиона. В финал вышли хоккейные клубы «Дорожник» и «Багатур».



Команды доказывали своё превосходство на льду, пополнив свои ряды легионерами. За ХК «Дорожник» играли мастер спорта, обладатель кубка Гагарина в составе «Металлурга» Калетник Владислав и член сборной России Универсиады-2017, выпускник Ангарской хоккейной школы «Ермак» Щербов Андрей. За ХК «Багатур» выступали игрок Молодёжной хоккейной лиги Глушанин Фёдор («Ирбис Казань») и выпускник Ангарской хоккейной школы «Ермак» Харитонов Евгений.



- В первый период команда «Дорожник» сразу перешла в атаку, забив уже в первом тайме 3 шайбы противнику. За второй тайм «Багатур» смогли не только отыграть шайбы, но и обыграть «Дорожник». Игра завершилась со счётом 6:5 в пользу хоккейного клуба «Багатур», - сообщает пресс-служба «IceМетра».



После окончания игры прошло официальное награждение команд:

1 место - ХК «Багатур»,

2 место - ХК «Дорожник»,

3 место - ХК «Динамо».

