Двукратным чемпионом республики стала команда «Багатур»
30 мая в Улан-Удэ прошла финальная игра чемпионата Бурятии по хоккею среди любителей. Соревнования проходили на ледовой арене «IceМетр».
Целый месяц между шестью командами шла напряжённая борьба за кубок и звание чемпиона. В финал вышли хоккейные клубы «Дорожник» и «Багатур».
Команды доказывали своё превосходство на льду, пополнив свои ряды легионерами. За ХК «Дорожник» играли мастер спорта, обладатель кубка Гагарина в составе «Металлурга» Калетник Владислав и член сборной России Универсиады-2017, выпускник Ангарской хоккейной школы «Ермак» Щербов Андрей. За ХК «Багатур» выступали игрок Молодёжной хоккейной лиги Глушанин Фёдор («Ирбис Казань») и выпускник Ангарской хоккейной школы «Ермак» Харитонов Евгений.
- В первый период команда «Дорожник» сразу перешла в атаку, забив уже в первом тайме 3 шайбы противнику. За второй тайм «Багатур» смогли не только отыграть шайбы, но и обыграть «Дорожник». Игра завершилась со счётом 6:5 в пользу хоккейного клуба «Багатур», - сообщает пресс-служба «IceМетра».
После окончания игры прошло официальное награждение команд:
1 место - ХК «Багатур»,
2 место - ХК «Дорожник»,
3 место - ХК «Динамо».
В Бурятии определился победитель чемпионата по хоккею
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