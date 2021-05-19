Улан-удэнцы пролезают через дыры в заборе на площадку Водяновой

- Это детская площадка имени Водяновой в парке «Юбилейный», вот такие дырки на корабле, поэтому она и закрыта. Но сегодня мы спокойно прошли на неё через дыру в заборе, чтобы посмотреть масштабы разрушений, - говорится в посте.







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При этом на площадке присутствуют дети, которые, вероятно, также пробрались через дыры в заборе



