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Улан-удэнцы пролезают через дыры в заборе на площадку Водяновой

Улан-удэнцы пролезают через дыры в заборе на площадку Водяновой
Общество, 
На закрытую детскую площадку от Натальи Водяновой проникают и взрослые, и дети

Улан-удэнцы через дыры в заборе пролезают на закрытую площадку фонда «Обнажённые сердца» Натальи Водяновой. Пост об этом появился в паблике «Аноним 03». Люди сообщают, что на территорию они проникли, чтобы оценить масштаб разрушения.

- Это детская площадка имени Водяновой в парке «Юбилейный», вот такие дырки на корабле, поэтому она и закрыта. Но сегодня мы спокойно прошли на неё через дыру в заборе, чтобы посмотреть масштабы разрушений, - говорится в посте.


К записи приложили несколько фотографий. На них видно, что детская площадка действительно уже порядком износилась и нуждается в ремонте. Видны дыры в полу на некоторых конструкциях, а также щели. В иллюминаторах на игрушечном корабле отсутствуют стёкла, из-за чего можно упасть с высоты вниз.

- Ой, мамочки, - говорит автор видео, снимая видео с площадки. – Да, подлежит ремонту.

При этом на площадке присутствуют дети, которые, вероятно, также пробрались через дыры в заборе

Как сообщал «Байкал-Daily», площадку установили в 2009 году. За время эксплуатации элементы оборудования и покрытие площадки деформировались, что небезопасно для детей. Сейчас эксперты проводят обследование, после чего будет выдано заключение о состоянии игрового оборудования.
детские площадки
 
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