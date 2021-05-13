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В Улан-Удэ дети лезут на закрытую площадку Водяновой через забор

В Улан-Удэ дети лезут на закрытую площадку Водяновой через забор
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В столице Бурятии проверят площадку от фонда имени Натальи Водяновой

В пресс-службе администрации Улан-Удэ сообщили, что в городе уже открылись аттракционы и детские площадки. В четырёх парках работают 15 аттракционов. С 1 мая в парках начали работать четыре детских и шесть спортивных площадок.

В парке «Юбилейный» также работают аттракционы, но соседствующая с парком детская площадка, построенная фондом «Обнажённые сердца» имени Натальи Водяной, остаётся закрытой. Дети, желающие поиграть там, перелезают через забор. Горожане недовольны сложившейся обстановкой.

В мэрии пояснили, что площадку установили в 2009 году и за время эксплуатации элементы оборудования и покрытие площадки деформировались, что небезопасно для детей.

- Сейчас эксперты проводят обследование, после чего будет выдано заключение о состоянии игрового оборудования, - прокомментировали в городской администрации.

В связи с ограничительными мероприятиями в летнее время парки открыты для посещения с 6:00 до 23:00.
детские площадки
 
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