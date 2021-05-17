Бурятский театр оперы и балета и федерация шахмат Бурятии представляют совместный проект «Турнир»
Импровизированный шахматный перформанс, состоящий из женского блиц-турнира и концерта-интервенции, пройдёт 18 мая в Улан-Удэ. Мероприятие начнётся в 15:00 в фойе второго этажа театра оперы и балета. Вход свободный по предварительной записи, сообщает пресс-служба театра.
В шахматном состязании встретятся сильнейшие шахматистки Бурятии: мастер ФИДЕ Сурэна Самданова, чемпионки СФО и ДФО среди девушек Сойжина Комиссарова и Номина Дармаева, призёры первенств ДФО среди девушек Дарима Саргаева, Виктория Будаева, Мария Хамнуева и другие.
В это же время на сцене концертмейстер Саян Манжигеев исполнит три ранних фортепианных сочинения легендарного музыканта-авангардиста Джона Кейджа: «Dream», «Ophelia», «In a Landscape». При этом на большом экране будет транслироваться шахматный турнир, а картинка происходящего на сцене будет выводиться на экран в фойе. Подобное событие впервые пройдёт в столице Бурятии и будет носить экспериментальный характер.
- Событие, происходящее в здании театра, уже становится спектаклем. Мы открываем двери между фойе и зрительным залом, создаём некую пористую, проницаемую границу между двумя пространствами. И на этой проницаемой границе будет находиться зритель, пришедший на мероприятие. У турнира есть своя структура, у концерта своя. У каждого действия своя программа и правила. А как эти два автономных мира будут влиять друг на друга мы пока не знаем. Может, музыка будет раздражать участников турнира, может, дополнять, оттенять, а может, они пройдут параллельно и не пересекутся? – рассказал о концепции события руководитель проекта, режиссёр Владимир Бочаров.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ совместят шахматы и концерт
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