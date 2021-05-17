Директор турагентства посчитала Бурятию другой страной

Турагентство обещало показать Байкал «со стороны России и со стороны Бурятии»
В Бурятии интернет-пользователи активно обсуждают прямой эфир директора турагентства, которая рассказывала про Байкал. Видео из этого эфира опубликовала уроженка Бурятии Октябрина, живущая в Санкт-Петербурге. Ролик не был бы таким резонансным, если бы руководитель турагентства не назвала Бурятию другой страной.
Видео начинается с того, что директор объясняет тему эфира и то, о чём именно пойдёт речь. Она говорит, что расскажет о Байкале «со стороны России и со стороны Бурятии».
- Смотрите Байкал с двух сторон – со стороны Бурятии и со стороны России. То есть, прилетаем мы в Улан-Удэ, а улетаем мы из Иркутска. Мы специально решили сделать, потому что вот ребята в прошлом туре ребята как раз много разговаривали: «А вот что там говорят? Байкал лучше из Улан-Удэ …». Ну, вот мы как раз и сравним, чем же отличается Бурятия от российской стороны, - рассказывает она.
Женщина, опубликовавшая видео, добавила: действительно, не все россияне знают, что Бурятия находится в составе России. Ей самой приходилось сталкиваться с вопросами, вроде прохождения таможни в Бурятии. Но Октябрина осталась шокирована тем, что этого не знает директор турагентства.
- Когда директор турагентства говорит, что Байкал со стороны Бурятии и России, это полный ... хочу материться. Вот ей непростительно! Выучи географию, историю, детка, потом вози народ по России, - возмущается уроженка Бурятии.
В завершении поста она попросила максимально распространить это видео, а также пояснила, что Бурятия – это субъект Российской Федерации.
Судя по комментариям, спикер эфира всё же узнала о своей ошибке, но не посчитала её непростительной: «Главное, она даже не извинилась и не считает это грубой ошибкой турагентства! «Ну, подумаешь» - ответ её», - написала автор поста.
Под видео люди пишут негодующие комментарии: «Да уж. 2 по географии ей. И по истории тоже», «Слов нету. В инсте нельзя материться», «Туризм, агентов по продажам очень много и не все профи, как и везде... Не учат они географию и контурные карты не раскрашивали... это наша система образования, грустно!», «Что за бред она говорит», «Какой ужас!».
Один из пользователей пошутил на эту тему: «Ну, тут как посмотреть! Ведь почему-то говорят - в Бурятии, а не в Российской Бурятии! И, кстати, да, в Бурятии есть Байкал, правда девушка-то, я в прошлом году был, сам видел!». Многие подписчики «залайкали» этот комментарий.
Как сообщал «Байкал-Daily», блогеры в крупных городах не раз проводили эксперименты по поводу географической принадлежности Бурятии. Результаты всякий раз оказывались печальными. Так, в 2017 году в Санкт-Петербурге опрошенные люди согласились «включить Бурятию в состав России».
В 2014 году с аналогичным вопросом обращался к москвичам видеоблогер Камикадзе. Тогда люди говорили, что Бурятия не то в составе Мексики, не то Африки. Из 17 опрошенных лишь пятеро ответили верно.
В 2017 году Бурятии был посвящён фрагмент текста «Тотального диктанта». Участники сделали множество перлов: от «Дурятия» вместо «Бурятия» до «глубин Кибурятии» вместо «глубинки Бурятии».
Директор турагентства посчитала Бурятию другой страной
Общество, Фото:
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