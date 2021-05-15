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В Бурятии состоялся гарнизонный развод нарядов полиции

В Бурятии состоялся гарнизонный развод нарядов полиции
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Торжественное мероприятие прошло в Кабанском районе

В Кабанском районе Бурятии состоялся гарнизонный развод нарядов полиции. В нём приняли участие сотрудники, заступающие на службу по охране общественного порядка, сообщили в МВД по Бурятии.

Руководил гарнизонным разводом начальник ОВД России по Кабанскому району, подполковник полиции Анатолий Горбик.

На мероприятии присутствовали личный состав отдела МВД по Кабанскому району, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, председатель общественного совета при районном отделе полиции Николай Федоров, а также члены добровольных народных дружин, которые помогают полицейским.



Начальник дежурной части полиции Людмила Литвинова довела информацию об актуальных ориентировках. Старший инспектор административного надзора Юлия Антропова проинформировала личный состав о лицах, состоящих под административным надзором и находящихся в розыске.

Кроме того, начальник районной полиции вручил ключи от пяти новых служебных автомобилей подразделениям ОМВД.



Полицейским были вручены первые и очередные звания. Отмечены почётными грамотами и благодарностями сотрудники полиции, достигшие высоких показателей в оперативно-служебной деятельности.

По окончании торжественного мероприятия правоохранители и дружинники отправились на патрулирование населённых пунктов Кабанского района. При патрулировании дружинники будут раздавать гражданам памятки по профилактике мобильного мошенничества и других преступлений.




полиция гарнизонный развод
 
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