 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 мая

13 мая

Популярное

В Забайкалье называют детей редкими именами

В Забайкалье называют детей редкими именами
Общество,  Фото:pixabay.com
Малыш по имени Гурьян появился у жителей станции Бырка

Регистрация мальчика, которому родители дали имя Гурьян, прошла в ЗАГСе Оловянинского района Забайкальского края. Малыш с редким именем стал вторым ребёнком в семье.

Мальчик родился у жителей станции Бырка Ивана и Ирины. У Гурьяна есть старший брат, сообщает пресс-служба краевого департамента ЗАГС.

Ранее в отделе ЗАГС Акшинского района Забайкалья также было зарегистрировано рождение девочки с редким именем. Родители – Дмитрий и Ирина – дали ей имя Кира. За семь лет в этом районе это имя используется только шестой раз. А специалисты отдела ЗАГС Забайкальского района зарегистрировали рождение ребёнка с именем Лев. Малыш родился в семье жителей Забайкальска Олега и Екатерины.
Забайкальский край новорожденные имена ЗАГС дети
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области отметят 85-летия Вампилова и Распутина
В Иркутской области отметят 85-летия Вампилова и Распутина
Общество, 14.05.2021
В рамках празднования юбилеев будут организованы фестивали и конференции
В Северобайкальск приедет патриотический агитпоезд
В Северобайкальск приедет патриотический агитпоезд
Общество, 14.05.2021
Горожане смогут посетить экспозиции по военно-патриотической тематике
В Иркутске проведут фестиваль семейного спорта
В Иркутске проведут фестиваль семейного спорта
Общество, 14.05.2021
В конкурсах примут участие семьи с особыми и здоровыми детьми
Военные Бурятии участвуют во всеармейских этапах «АрМИ-2021»
Военные Бурятии участвуют во всеармейских этапах «АрМИ-2021»
Общество, 14.05.2021
В Челябинской области уже стартовали «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»
В Бурятии реконструируют завод по разведению омуля
В Бурятии реконструируют завод по разведению омуля
Общество, 14.05.2021
Ремонт на предприятии хотят сделать за год
Полпред президента вручил медикам Забайкалья госнаграды
Полпред президента вручил медикам Забайкалья госнаграды
Общество, 14.05.2021
Звание «Заслуженного работника здравоохранения Российской Федерации» получили сотрудники центра гигиены и эпидемиологии
В Улан-Удэ пройдут «Дни Эрмитажа»
В Улан-Удэ пройдут «Дни Эрмитажа»
Общество, 14.05.2021
Грандиозное событие приурочено к празднованию столетия республики
Лучшие многодетные семьи живут в Усть-Ордынском округе
Лучшие многодетные семьи живут в Усть-Ордынском округе
Общество, 14.05.2021
В Иркутской области наградили «Почётные семьи – 2021»
Бурятский художник получил звание «Народный художник РФ»
Бурятский художник получил звание «Народный художник РФ»
Общество, 14.05.2021
Указ о присвоении звания подписал Президент РФ Владимир Путин
В Улан-Удэ ЕГЭ сдавать будут более 3000 выпускников
В Улан-Удэ ЕГЭ сдавать будут более 3000 выпускников
Общество, 14.05.2021
Для сдачи экзаменов определены 15 пунктов проведения
У Дома дружбы народов Бурятии зацветут яблони
У Дома дружбы народов Бурятии зацветут яблони
Общество, 14.05.2021
Саженцы посадили представители национально-культурных автономий
В школах Улан-Удэ усилят профориентационную работу
В школах Улан-Удэ усилят профориентационную работу
Общество, 14.05.2021
Депутаты горсовета на заседании комитета обсудили школьные вопросы
В Бурятии потеплеет до +23
В Бурятии потеплеет до +23
Общество, 14.05.2021
Однако погода будет ветреная

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^