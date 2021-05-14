Малыш по имени Гурьян появился у жителей станции Бырка
Регистрация мальчика, которому родители дали имя Гурьян, прошла в ЗАГСе Оловянинского района Забайкальского края. Малыш с редким именем стал вторым ребёнком в семье.
Мальчик родился у жителей станции Бырка Ивана и Ирины. У Гурьяна есть старший брат, сообщает пресс-служба краевого департамента ЗАГС.
Ранее в отделе ЗАГС Акшинского района Забайкалья также было зарегистрировано рождение девочки с редким именем. Родители – Дмитрий и Ирина – дали ей имя Кира. За семь лет в этом районе это имя используется только шестой раз. А специалисты отдела ЗАГС Забайкальского района зарегистрировали рождение ребёнка с именем Лев. Малыш родился в семье жителей Забайкальска Олега и Екатерины.
В Забайкалье называют детей редкими именами
Общество, Фото:
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