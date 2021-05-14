В Забайкалье называют детей редкими именами

Малыш по имени Гурьян появился у жителей станции Бырка



Регистрация мальчика, которому родители дали имя Гурьян, прошла в ЗАГСе Оловянинского района Забайкальского края. Малыш с редким именем стал вторым ребёнком в семье.



Мальчик родился у жителей станции Бырка Ивана и Ирины. У Гурьяна есть старший брат, сообщает пресс-служба краевого департамента ЗАГС.



Ранее в отделе ЗАГС Акшинского района Забайкалья также было зарегистрировано рождение девочки с редким именем. Родители – Дмитрий и Ирина – дали ей имя Кира. За семь лет в этом районе это имя используется только шестой раз. А специалисты отдела ЗАГС Забайкальского района зарегистрировали рождение ребёнка с именем Лев. Малыш родился в семье жителей Забайкальска Олега и Екатерины.

