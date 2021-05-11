В стационарах лечатся более 280 больных ковидом
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 11 общее число случаев заражения COVID-19 достигло 37 452. Из них 54% (19 982) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
За последние сутки коронавирус выявили у 28 человек. Из них 19 пациентов обследовали из-за признаков ОРВИ и пневмонии, у остальных анализы взяли как у контактных лиц и при профилактических обследованиях (многие организации за свой счёт тестируют сотрудников).
Заболеваемость в республике держится на одном, весьма невысоком, уровне. Для сравнения, если накануне было 28 новых заражённых, то за день до этого +25, до этого +26, +23, +24, +25, +24 и т.д.
Выписали из больниц накануне трёх выздоровевших пациентов. За всё время коронавирус победили 36 162 человека, или 96%.
Умерли за последние сутки ещё два человека. За всё время коронавирус унёс жизни 867 жителей Бурятии.
В стационарах республики сейчас получают лечение 286 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 204. В отделениях реанимации находится 47 пациентов (из них старше 65 лет – 25), на ИВЛ – 24 пациента (из них старше 65-ти – 17).
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 328 коек, из них свободно 42.
Амбулаторное лечение проходят 137 пациентов с COVID-19.
Круг контактных лиц составляет 1341 человек.
В Бурятии от коронавируса умерли ещё два человека
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Бурятию приехали около 150 сильнейших спортсменок страны
Лидируют в рейтинге Крым и Карелия
В республике действует особый противопожарный режим
Зрителям не понравились реальные письма с фронта погибшего бойца и музыка Шостаковича
В первый день на ковёр выйдут 16 представительниц Бурятии
Позитивных событий в апреле в Бурятии оказалось, по оценке политологов, больше, чем негативных
Нарушение с маткапиталом выявила прокуратура
По республике днём преимущественно без осадков
Начала доследственная проверка
Заезды посвятили Дню Победы
11мая состоится Родительский день
Клавдия Афанасьевна 20 лет проработала в городской больнице № 4
Родительский день состоится 11 мая
Мужчина состоит на учёте у врача-психиатра
Празднование Дня Победы завершилось артиллерийским салютом