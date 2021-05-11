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В Бурятии от коронавируса умерли ещё два человека

В Бурятии от коронавируса умерли ещё два человека
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В стационарах лечатся более 280 больных ковидом

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 11 общее число случаев заражения COVID-19 достигло 37 452. Из них 54% (19 982) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За последние сутки коронавирус выявили у 28 человек. Из них 19 пациентов обследовали из-за признаков ОРВИ и пневмонии, у остальных анализы взяли как у контактных лиц и при профилактических обследованиях (многие организации за свой счёт тестируют сотрудников).

Заболеваемость в республике держится на одном, весьма невысоком, уровне. Для сравнения, если накануне было 28 новых заражённых, то за день до этого +25, до этого +26, +23, +24, +25, +24 и т.д.

Выписали из больниц накануне трёх выздоровевших пациентов. За всё время коронавирус победили 36 162 человека, или 96%.

Умерли за последние сутки ещё два человека. За всё время коронавирус унёс жизни 867 жителей Бурятии.

В стационарах республики сейчас получают лечение 286 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 204. В отделениях реанимации находится 47 пациентов (из них старше 65 лет – 25), на ИВЛ – 24 пациента (из них старше 65-ти – 17).

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 328 коек, из них свободно 42.

Амбулаторное лечение проходят 137 пациентов с COVID-19.

Круг контактных лиц составляет 1341 человек.




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