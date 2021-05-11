В Улан-Удэ спасли собаку, упавшую в коллектор

В Улан-Удэ волонтёры из организации «Право на жизнь» спасли собаку, провалившуюся в коллектор по улице 502 км. Пёс просидел в колодце почти неделю.
- Вчера мне скинули про собаку, что она сидит уже неделю в колодце. Сегодня вызвали Диму для спасения собачки. Слава богу, всё закончилось хорошо, - рассказали представители организации «Право на жизнь».
Сегодня утром добровольцы проводили сбор денег для оплаты вызова специалиста - 1500 рублей, и довольно быстро нужная сумма набралась.
Сразу после спасения собака убежала.
Как сообщал «Байкал-Daily», волонтеры этой организации спасли в Сосновом Бору невероятно обросшую собаку, которая из-за своих колтунов могла погибнуть.
Волонтёры поймали животное, решили помочь ему и затем найти хозяина. Добровольцы запустили сбор средств для оплаты услуг грумера (парикмахера для собак и кошек). Горожане активно перечислялся деньги, пожалев пса. Последнему дали временную кличку – Лохматуш.
Собака после похода к грумеру преобразилась. В процессе выяснилось, что найденыщ – девочка. Собаку помыли, состригли с неё килограммы шерсти и привели в порядок.