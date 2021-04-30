В Улан-Удэ со спасённой собаки состригли килограммы шерсти

В Улан-Удэ подстригли невероятно обросшую собаку, которую недавно спасли в Сосновом Бору. Как сообщал «Байкал-Daily», бедное животное обнаружили в запущенном состоянии. Прохожий, запечатлевший очень сильно обросшую собаку, снял её на видео и воскликнул: «Это что за чудовище!»





Собаку помыли, подстригли и сделали причёску. Животное спокойно отнеслось к процедурам. Как отмечает горожанка, присутствовавшая на стрижке, - пёс в порыве любви и благодарности даже лизал лицо грумера.















Волонтёры сделали вывод, что собака была домашняя, поскольку после всех процедур она запрыгнула на кресло и спокойно сидела там. Добровольцы сейчас ищут ей хозяина, а также предлагают пользователям придумать ей имя. Улан-удэнцы уже написали различные варианты в комментариях к посту в Instagram: Леди, Милка, Лейла, Тайра, Линда и т.д.









