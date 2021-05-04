Победу одержали спортсмены «острова Свободы»
В воскресенье, 2 мая, прошёл международный онлайн-турнир по шахматам Бурятия – Куба, посвящённый 100-летию легендарной победы Хосе Рауля Капабланки над Эмануилом Ласкером. За ходом встречи в режиме видеоконференцсвязи наблюдали президент международной шахматной федерации Аркадий Дворкович, президент федерации шахмат Кубы Карлос Ривера и президент Российского общества дружбы с Кубой Алексей Лавров.
Бурятию представили четыре международных гроссмейстера и два мастера ФИДЕ. Сборную команду составили сильнейшие шахматисты: Жамсаран Цыдыпов, Антон Шомоев, Батор Самбуев, Инна Ивахинова, Сэнгдорж Дондуков, Эрдэм Хубукшанов, Тамерлан Чындыгыр и Сойжина Комиссарова. В кубинской команде также играли четыре титулованных международных гроссмейстера: Карлос Даниэль, Кесада Перес Яссер, Кесада Перес Луис Эрнесто и Лисандра Тереза.
- Такие матчи, безусловно, помогают нашим детям улучшать навыки. 2020 год стал переломным: большую популярность обрели шахматы-онлайн. И проходило большое количество международных соревнований, а вместе с ними – больше возможностей для получения нового опыта. Буквально вчера наши юные шахматисты вернулись с первенства России. И наш Эрдэм Хубукшанов стал серебряным призёром первенства страны, - рассказала президент федерации шахмат Бурятии Инна Ивахинова.
Матч завершился победой кубинской команды. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Шахматисты Бурятии провели онлайн-матч с Кубой
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Комплекс посвящён защитникам Отечества и труженикам тыла
Радна Цыбиков выиграл «серебро» в весовой категории до 60 кг
У женщин в весовой категории 60 кг победила Кристина Новокрещённых
Днём по республике преимущественно без осадков
Двое успели спастись, троих полностью засыпало снегом
Мужчина хотел купить мотоцикл с помощью сайта объявлений
Произошёл афтершок на территории Монголии с магнитудой 5,3
В финале участвовали 30 жительниц республики
Сюжет клипа основывается на старинной традиции бурят
Мероприятие проходило в театре
Автор затрагивает темы лицемерия корпораций, набившей оскомину корпоративной этики, рабочего выгорания, фем- и ЗОЖ-трендов
Это оказалась не мусорная площадка, как предполагали жители Нурселения
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Пользователи отмечают, что песня получилась душевной
Пострадавший с ожогами госпитализирован в больницу