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Шахматисты Бурятии провели онлайн-матч с Кубой

Шахматисты Бурятии провели онлайн-матч с Кубой
Общество,  Фото:pixabay.com
Победу одержали спортсмены «острова Свободы»

В воскресенье, 2 мая, прошёл международный онлайн-турнир по шахматам Бурятия – Куба, посвящённый 100-летию легендарной победы Хосе Рауля Капабланки над Эмануилом Ласкером. За ходом встречи в режиме видеоконференцсвязи наблюдали президент международной шахматной федерации Аркадий Дворкович, президент федерации шахмат Кубы Карлос Ривера и президент Российского общества дружбы с Кубой Алексей Лавров.

Бурятию представили четыре международных гроссмейстера и два мастера ФИДЕ. Сборную команду составили сильнейшие шахматисты: Жамсаран Цыдыпов, Антон Шомоев, Батор Самбуев, Инна Ивахинова, Сэнгдорж Дондуков, Эрдэм Хубукшанов, Тамерлан Чындыгыр и Сойжина Комиссарова. В кубинской команде также играли четыре титулованных международных гроссмейстера: Карлос Даниэль, Кесада Перес Яссер, Кесада Перес Луис Эрнесто и Лисандра Тереза.

- Такие матчи, безусловно, помогают нашим детям улучшать навыки. 2020 год стал переломным: большую популярность обрели шахматы-онлайн. И проходило большое количество международных соревнований, а вместе с ними – больше возможностей для получения нового опыта. Буквально вчера наши юные шахматисты вернулись с первенства России. И наш Эрдэм Хубукшанов стал серебряным призёром первенства страны, - рассказала президент федерации шахмат Бурятии Инна Ивахинова.

Матч завершился победой кубинской команды. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Бурятия спорт шахматы
 
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