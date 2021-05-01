Детям также раздали памятки
В Иволгинском районе Бурятии состоялся конкурс детских рисунков по пожарной безопасности. Ребята изобразили в своих работах последствия лесных пожаров и правила обращения с огнём.
В рамках классных часов полицейские побеседовали со школьниками Нижнеиволгинской и Сужинской школ. Ребятам напомнили правила пожарной безопасности, рассказали об административной и уголовной ответственности при нарушении требований пожарной безопасности в лесах.
Кроме того, правоохранители обратили внимание на правила поведения в случае возникновения пожара в помещении или на улице. Закрепить полученные знания ребята смогут при помощи памяток, которые полицейские приготовили для них.
Полицейские поблагодарили юных художников за участие в конкурсе и отметили, что рисунки были выполнены с художественным вкусом, отличались оригинальностью и несли смысловую нагрузку, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
В Бурятии дети нарисовали последствия лесных пожаров
Общество, Фото:
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