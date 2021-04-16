Парки Улан-Удэ закроют

Закрытие парков будет временным



Ежегодно в середине апреля в городских проходит противоклещевая обработка, сообщили в МАУ «Дирекция по паркам Улан-Удэ».



В парках имени Жанаева, «Юбилейный», имени Орешкова, «Кристальный», «Молодёжный», а также в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой» работы проведут с 19 по 22 апреля.



Акарицидная обработка территории состоит из нескольких этапов: первый этап в апреле, а через месяц второй.



19 апреля противоклещевая обработка пройдёт в парке имени Орешкова; 20 апреля в парках имени Жанаева и «Молодёжный»; 21 апреля в парке «Юбилейный»; 22 апреля в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой» и в парке «Кристальный».



В эти даты парки будут закрыты на весь день.

