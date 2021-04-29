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Дзюдоисты Улан-Удэ успешно выступили в Чите

Дзюдоисты Улан-Удэ успешно выступили в Чите
Общество,  Фото:пресс-служба ГДДЮТ Улан-Удэ
Лучшим борцом турнира признан воспитанник школы единоборств из Бурятии

С 24 по 25 апреля в столице Забайкальского края прошёл межрегиональный турнир по дзюдо «Слава», посвящённый 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Соревнования собрали около 250 начинающих спортсменов регионов Сибири и Дальнего Востока в 10 весовых категориях.

Воспитанники школы единоборств «Кодокан» из Улан-Удэ показали на турнире впечатляющие результаты:
- Первые места - Оганесян Давид (50 кг), Доржитаров Валентин (66 кг, 2005-2007 гг.р.), Путин Вячеслав (60 кг), Ринчинов Рустам (66 кг, юниоры 2002-2004 гг. р);
- Вторые места - Бобыкин Максим (81 кг), Куприянова Кристина (63 кг);
- Третьи места - Чернышёв Артём (50 кг), Дульский Михаил (55 кг), Омаров Рашид (73 кг), Ванданов Тамир (50 кг), Бадашкеев Батор (55 кг), Гузанова Алина (48 кг), Павлов Антон (60 кг).

Лучшим борцом турнира признан Ринчинов Рустам. Он был высоко отмечен судьями и получил приз в 10000 рублей от бронзового призёра Олимпийских игр Дмитрия Носова.

Команду тренируют педагоги Сергей Байдаева, Андрей Куприянов и Дмитрий Никулин, сообщает пресс-служба городского дворца детского (юношеского) творчества.
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