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В Кяхтинском районе Бурятии проходит «Неделя добра»

В Кяхтинском районе Бурятии проходит «Неделя добра»
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Жители района собирают вещи для малоимущих семей

В Кяхтинском районе Бурятии проходит акция «Неделя добра» по сбору вещей для малоимущих и многодетных семей, а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Мероприятие организовано в рамках ежегодной всероссийской акции «Весенняя неделя добра-2021» и «Связь поколений», сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ.

К благотворительной акции присоединились жители района, волонтёры и добровольцы из числа студентов, школьников и членов педагогического коллектива филиала Байкальского базового медицинского колледжа и Кяхтинской средней общеобразовательной школы №4. Участники приняли активное участие в сборе вещей, обуви, игрушек и посуды.

- На базе колледжа акция «Неделя добра» проводится ежегодно. Основными участниками колледжа стали группа 632 и куратор курса преподаватель Ольга Борисова. Участие в акции позволило им приобрести опыт «бескорыстного оказания помощи другим». Ведь главное в «Неделе добра» не громкие слова, а реальные дела, - рассказала заведующая воспитательной работы колледжа Татьяна Дансарунова.

- В нашей школе была организована акция «Связь поколений» и объявлен сбор одежды и обуви с целью помощи детям из малообеспеченных семей. А также учащиеся, учителя и родители приняли активное участие в оказании бытовой помощи ветеранам, - поделилась директор школы №4 Галина Самбаева.

- В Кяхтинском районе учтено семей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 1667 и многодетных семей – 954. Работа по обеспечению вещами ведётся круглогодично и планово. Все собранные вещи рассортированы и переданы адресно многодетным и малообеспеченным семьям города Кяхта и сельских поселений района, - подытожила главный специалист сектора по работе с населением отдела социальной защиты населения Мария Очирова.
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