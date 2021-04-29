В Бурятии местами мокрый снег и дождь

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Улан-Удэ существенных осадков не ожидается



По данным Бурятского гидрометцентра, 29 апреля по республике преимущественно без осадков, утром и днём по юго-западу и южному Прибайкалью местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный 5-10, в отдельных районах до 16 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -12,-17, днём +6,+11, местами до +16, по северной половине при облачности 0,+5.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура ночью -5,-7, днём +9,+11.

