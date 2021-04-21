В Бурятии проведут детское первенство по шахматам

В турнире примут участие мальчики и девочки до 9 лет



С 24 по 26 апреля в Бурятии проводится открытое первенство республики по классическим шахматам среди возрастной группы до 9 лет. Соревнования состоятся в городском шахматном клубе Улан-Удэ.



Регистрация и мандатная комиссия пройдут 24 апреля в 9:15-10:30 по месту игры. Первый тур начнётся 24 апреля в 11:00. Всего в этот день состоятся два тура. 25 апреля будут проведены три тура с 10:00. На 26 апреля с 10:00 запланированы два тура и закрытие турнира.



Количество участников ограничено до 50 спортсменов. На соревнования допускаются мальчики и девочки 2013 года рождения и младше.



Первые три призёра в каждой категории (мальчики до 9 лет, девочки до 9 лет) награждаются дипломами, сообщает федерация шахмат Бурятии.



Возрастное ограничение 0+

