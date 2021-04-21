 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 апреля

Перезагрузка бизнеса: регистрация на онлайн-форум «СБЕР Бизнес | Live»

20 апреля

Популярное

В Бурятии проведут детское первенство по шахматам

В Бурятии проведут детское первенство по шахматам
Общество,  Фото:pixabay.com
В турнире примут участие мальчики и девочки до 9 лет

С 24 по 26 апреля в Бурятии проводится открытое первенство республики по классическим шахматам среди возрастной группы до 9 лет. Соревнования состоятся в городском шахматном клубе Улан-Удэ.

Регистрация и мандатная комиссия пройдут 24 апреля в 9:15-10:30 по месту игры. Первый тур начнётся 24 апреля в 11:00. Всего в этот день состоятся два тура. 25 апреля будут проведены три тура с 10:00. На 26 апреля с 10:00 запланированы два тура и закрытие турнира.

Количество участников ограничено до 50 спортсменов. На соревнования допускаются мальчики и девочки 2013 года рождения и младше.

Первые три призёра в каждой категории (мальчики до 9 лет, девочки до 9 лет) награждаются дипломами, сообщает федерация шахмат Бурятии.

Возрастное ограничение 0+
Бурятия шахматы первенство Бурятии спорт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Чите стартует краевая акция по охране природы
В Чите стартует краевая акция по охране природы
Общество, 21.04.2021
В её рамках пройдут тематические мероприятия и конкурсы
Военные артисты Бурятии участвуют в акции «Помним! Чтим! Гордимся!»
Военные артисты Бурятии участвуют в акции «Помним! Чтим! Гордимся!»
Общество, 21.04.2021
Ансамбль ВВО «Селенга» даёт в районах концерты, посвящённые 76-й годовщине Победы
Полиция призывает улан-удэнцев разойтись с площади Советов
Полиция призывает улан-удэнцев разойтись с площади Советов
Общество, 21.04.2021
Полицейские напоминают, что акция в поддержку Навального несогласованная
Подростки Улан-Удэ сыграли в «Весёлые старты»
Подростки Улан-Удэ сыграли в «Весёлые старты»
Общество, 21.04.2021
Победила команда дома творчества Советского района
В Забайкалье соревновались теннисисты-ветераны
В Забайкалье соревновались теннисисты-ветераны
Общество, 21.04.2021
Турнир спортсменов старше 40 лет прошёл в Агинском округе
Режиссёр Бурлов сообщил о своём задержании
Режиссёр Бурлов сообщил о своём задержании
Общество, 21.04.2021
В центре Улан-Удэ оцеплена площадь Советов
Танкисты Бурятии прошли контрольную проверку
Танкисты Бурятии прошли контрольную проверку
Общество, 21.04.2021
Свой профессионализм подтвердили около 500 военнослужащих ВВО
Расписание поездов, проходящих через Улан-Удэ, изменится с 21 апреля
Расписание поездов, проходящих через Улан-Удэ, изменится с 21 апреля
Общество, 21.04.2021
Разница с предыдущим графиком составит от 1 до 50 минут
В Иркутске состоялось первенство по армейскому рукопашному бою
В Иркутске состоялось первенство по армейскому рукопашному бою
Общество, 21.04.2021
В соревнованиях участвовали дети 7-13 лет и юноши 14-17 лет
Жителей Улан-Удэ зовут на утреннюю пробежку
Жителей Улан-Удэ зовут на утреннюю пробежку
Общество, 21.04.2021
На центральном стадионе проводится акция «Пробежка по утрам»
Бегуны Бурятии примут участие в чемпионате России по кроссу
Бегуны Бурятии примут участие в чемпионате России по кроссу
Общество, 21.04.2021
Соревнования пройдут 24 апреля в городе Суздаль
Школьник из Улан-Удэ одержал победу во всероссийском фестивале
Школьник из Улан-Удэ одержал победу во всероссийском фестивале
Общество, 21.04.2021
Награждение победителей «Звезды спасения» пройдёт в Москве 15 мая
Хоккеисты Улан-Удэ поборются за кубок губернатора в Иркутске
Хоккеисты Улан-Удэ поборются за кубок губернатора в Иркутске
Общество, 21.04.2021
В соревнованиях по хоккею с мячом примут участие 16 команд от Читы до Красноярска
В Улан-Удэ прошли соревнования по конному спорту
В Улан-Удэ прошли соревнования по конному спорту
Общество, 21.04.2021
Лучшие всадники Бурятии представят республику на всероссийских соревнованиях
В Иркутской области проведут этап специальной Олимпиады
В Иркутской области проведут этап специальной Олимпиады
Общество, 21.04.2021
Соревнования по футболу и настольному теннису пройдут в Ангарском городском округе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^