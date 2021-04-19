В Бурятии отметили юбилей декабриста

В Новоселенгинске прошли мероприятия, посвящённые памяти Николая Бестужева
16 апреля в посёлке Новоселенгинск Селенгинского района Бурятии прошли праздничные мероприятия, посвящённые 230-летию со дня рождения декабриста Николая Александровича Бестужева.
Программу праздника открыл митинг «Над памятью время не властно». Он состоялся на мемориальном комплексе, расположенном на берегу реки Селенга. Далее праздничные мероприятия продолжились в доме-музее, на крыльце которого присутствующих встретил сам купец Старцев со своей супругой. Эти роли исполнили учащиеся Новоселенгинской средней школы. Они пригласили всех на «Дворянское чаепитие». Также в залах музея были представлены анимационные этюды.
Здесь же торжественно открыли выставку «В потомках наше имя отзовётся» (0+). Экспозиция посвящена истории нескольких поколений, ведущих родословную от Николая Бестужева. Особое место на выставке уделено Алексею Дмитриевичу Старцеву, сыну Николая Бестужева. Кроме этого, в доме культуры посёлка состоялась презентация документального фильма «Остров-сказка» об удивительной судьбе Алексея Старцева. Об этом сообщает пресс-служба национального музея Бурятии.
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