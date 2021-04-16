В Иркутске, Наушках и Таксимо отремонтируют вокзалы

На ВСЖД обновят инфраструктуру пассажирского комплекса 9 вокзалов



В 2021 году на Восточно-Сибирской железной дороге будет проводиться ремонт пассажирской инфраструктуры на девяти вокзалах. Работы, включающие обновление внутренних помещений, инженерных сетей, фасадов зданий и привокзальных площадей, запланированы на станциях Наушки, Таксимо, Иркутск-Пассажирский, Черемхово, Нижнеудинск, Коршуниха-Ангарская, Тулун, Слюдянка и Новая-Чара.



Обновление инфраструктуры продолжится и на Кругобайкальской железной дороге. В этом году будут установлены навесы на восьми остановочных пунктах, две посадочные платформы обретут ретро-стиль. Для туристов обустроят три смотровые площадки и десять мест для пикника.



Кроме этого, в рамках ремонтных работ на вокзальном комплексе Слюдянки появится музейная экспозиция, посвящённая озеру Байкал. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

