Руководство крематория считает, что услуга будет пользоваться спросом
Крематорий на территории кладбища «Южное» в Улан-Удэ планируют открыть в июле. Сейчас там завершаются строительно-отделочные работы, сообщили в мэрии Улан-Удэ.
В крематории будет обустроено два зала прощаний.
Кроме того, предусмотрены отдельные технологические помещения для подготовки к кремации.
– Сейчас у нас идут печи. Оборудование специфичное, его перевозят только в тёплое время года. Будет использовано новейшее оборудование чешского производства, которое благодаря современным технологиям минимизирует воздействие на экологию, – сообщила директор крематория Соелма Дашимолонова.
Предприятие облагородит и территорию вокруг крематория. Также будет построен парк памяти с колумбарием для хранения специальных урн.
– Стоимость кремирования не будет выше стоимость традиционного захоронения. Планируем оказывать весь спектр услуг. В России в 20 городах есть крематории. Наше руководство посетило города, сопоставимые с Улан-Удэ по численности населения, Архангельск, Тула, Ярославль. Услуга пользуется спросом, – отметила директор.
Как сообщал «Байкал-Dailу», речь о строительстве крематория в Улан-Удэ шла много лет. В 2005 году проектом заинтересовались сразу несколько инвесторов. Однако тогда из-за отсутствия нормативной базы проект не был воплощён в жизнь. Но в конце 2017 года было заключено соглашение между правительством Бурятии и инвестором ООО «Улан-Удэнский крематорий». Власти Бурятии выделили предприятию в аренду земельный участок на территории кладбища «Южное» для реализации проекта. Открытие планировалось в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса сроки сдвинулись.
Крематорий в Улан-Удэ откроют в июле
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