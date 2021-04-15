Специально к круглой дате была презентована книга «Музей – сокровищница Аги»
В Забайкальском крае Агинский национальный музей имени Г. Цыбикова отметил 60-летний юбилей. В честь круглой даты в учреждении прошли торжественные мероприятия.
Для гостей в музее были представлены музыкальные номера в исполнении национального театра песни и танца «Амар-сайн» и демонстрация народных бурятских костюмов. Кроме этого, состоялась презентация книги «Музей – сокровищница Аги», материалы для которой собирали сотрудники учреждения. Книга стала первым иллюстрированным изданием музея, в котором рассказано о работниках музея разных лет, об уникальных коллекциях и музейных предметах, показана деятельность на современном этапе.
- Сотрудники Агинского национального музея имени Гомбожаба Цыбикова ведут научную, образовательно-просветительскую работу, внедряют новые информационные технологии, проводят мероприятия со школьниками и со старшим поколением, - сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
По словам директора музея Рыгзына Цыдендоржиева, на сегодняшний день количество предметов основного фонда музея насчитывает более 10 тысяч, из них свыше 4 тысячи находятся в экспозиции в залах природы, археологии, этнографии, истории самоуправления, буддизма, революции и гражданской войны, боевой славы, современных достижений, культуры, литературы и спорта.
Агинский музей отметил 60-летний юбилей
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