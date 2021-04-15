В рамках мероприятия пройдут конкурс, соревнования и гала-концерт
С 24 по 26 апреля в Чите состоится XIV всероссийский фестиваль русского жестового языка «Мы слышим друг друга». Мероприятие пройдёт среди людей с нарушением слуха из Забайкальского края, Бурятии, Якутии и Иркутской области.
В рамках фестиваля будут проведены творческий конкурс и спортивные соревнования. В программе будет представлено жестовое пение, хореография, клоунада, пантомима и художественное слово. На спортивных соревнования призовые места разыграются по волейболу, бочче, дартсу и настольным адаптированным спортивным играм.
Желающие могут посетить гала-концерт, который состоится 26 апреля в 17:00 в большом концертном зале дома офицеров.
- Цель проекта – создание условий для социальной поддержки людей с инвалидностью по слуху, их адаптации и интеграции в общество посредством социокультурной и физической реабилитации, - сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Забайкалья.
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Чита примет всероссийский фестиваль жестового языка
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