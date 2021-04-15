В Улан-Удэ в параде 9 мая примут участие более 1,4 тысячи человек

В Улан-Удэ в военном параде, посвящённом 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, примут участие два батальона и 16 рот, более 1400 человек и свыше 50 единиц военной техники.
Сегодня военнослужащие Улан-Удэнского гарнизона проводят тренировки в составе парадных коробок на аэродроме Восточный.
Торжественным маршем по главной площади столицы Бурятии пройдут более тысячи военнослужащих Восточного военного округа (ВВО). Это, в частности, парадные расчёты штаба общевойскового объединения округа, соединения связи, отдельного танкового соединения, артиллерийского и ракетного соединений, зенитной ракетной воинской части, подразделений РХБ защиты и материально-технического обеспечения.
Запланировано прохождение парадного расчёта воспитанников всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и кадет школы-интерната №2.
Механизированную колонну возглавит легендарный танк Т-34. Впервые по главной площади Улан-Удэ пройдёт бесствольная система залпового огня времён Великой Отечественной войны БМ-13 «Катюша» и тяжёлый танк ИС-2.
В составе колонны также будут представлены современные бронеавтомобили «Рысь», бронетранспортёры БТР-80, боевые разведывательные дозорные машины БРДМ-2, реактивные системы залпового огня «Торнадо», «Ураган», ствольная буксируемая артиллерия (122-мм гаубицы Д-30), «Урал-4320» с зенитной установкой ЗУ-23-2, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», армейские мотовездеходы АМ-1.
Водители и механики-водители завершают обслуживание техники, которая примет участие в параде Победы и приступят к отдельным от парадных расчётов тренировкам, в ходе которых военнослужащие будут отрабатывать синхронность прохождения техники в составе механизированной колонны, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
В 2020 году парад в честь Дня Победы состоялся 24 июня, а не 9 мая, из-за пандемии коронавируса. Число зрителей было ограничено, а площадь Советов оцеплена. Как это было – по ссылке.