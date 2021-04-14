Бурятский театр драмы работает над повышением доходов

Куратор Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров посетил Бурдрам



Куратор Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров (ВФТМ) Егор Мухин посетил Бурятский академический театра драмы. За три дня Егор Мухин провел больше 10 структурных интервью с работниками театра, выявил точки роста, а также основные проблемные зоны.



Бурятский театр драмы попал в число 14 участников Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров, в лабораторию «Повышение доходов театра от коммерческой деятельности. Инструменты, анализ, результат».



- Для меня это на самом деле большой вызов, потому что это работа с национальным театром, который ставит перед собой задачи - сохранение языка, самобытности, культуры. К тому же я понял, что у вас есть большое желание что-то менять, - отметил Егор Мухин.



В течение полутора месяцев в онлайн-формате Егор Мухин будет продолжать консультировать и поддерживать театр. Итоги проделанной работы необходимо защитить на ВФТМ с 27 по 31 мая, сообщили в пресс-службе Бурятского театра драмы.



Справка:



Егор Мухин - постоянный спикер Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров, коммерческий директор Пермского академического театра. За два года работы Егор Мухин смог увеличить доходы театра с 60 до 100 миллионов.







