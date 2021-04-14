Куратор Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров посетил Бурдрам
Куратор Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров (ВФТМ) Егор Мухин посетил Бурятский академический театра драмы. За три дня Егор Мухин провел больше 10 структурных интервью с работниками театра, выявил точки роста, а также основные проблемные зоны.
Бурятский театр драмы попал в число 14 участников Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров, в лабораторию «Повышение доходов театра от коммерческой деятельности. Инструменты, анализ, результат».
- Для меня это на самом деле большой вызов, потому что это работа с национальным театром, который ставит перед собой задачи - сохранение языка, самобытности, культуры. К тому же я понял, что у вас есть большое желание что-то менять, - отметил Егор Мухин.
В течение полутора месяцев в онлайн-формате Егор Мухин будет продолжать консультировать и поддерживать театр. Итоги проделанной работы необходимо защитить на ВФТМ с 27 по 31 мая, сообщили в пресс-службе Бурятского театра драмы.
Справка:
Егор Мухин - постоянный спикер Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров, коммерческий директор Пермского академического театра. За два года работы Егор Мухин смог увеличить доходы театра с 60 до 100 миллионов.
Бурятский театр драмы работает над повышением доходов
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