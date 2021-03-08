В центре Улан-Удэ прошла акция в поддержку малышки Адисы

После участники акции разбились на несколько групп и отправились раздавать листовки. В их числе был и папа Арсалан. Он нёс ящик для пожертвований, обращался к прохожим и искренне благодарил, когда они помогали. Когда папа спустился с площади Советов до «Форума», в его ящике лежала лишь одна купюра в 5 тысяч рублей. Когда все дошли до «Еврозоны», купюр уже больше. Многие, кто клал деньги, желали малышке поскорее выздороветь. Те, у кого не было наличных, получали листовки, где были указаны реквизиты.