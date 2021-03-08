Сегодня, 8 марта в центре Улан-Удэ прошла акция в поддержку малышки Адисы Гармаевой, которой нужен укол самого дорогого лекарства в мире. В этот день Адисе исполнилось три месяца. Спасительный укол препарата «Золгенсма» нужно поставить до семи месяцев – тогда девочка будет жить.
По данным на 7 марта, собрано 29,2 миллиона рублей. Сумма кажется большой, но это всего 18% от необходимого. «Золгенсма» обойдётся в 160 миллионов рублей, так что собрать надо ещё 130,7 миллионов.
По словам близких Адисы, в последнее время сбор замедлился, а времени остаётся всё меньше. Папа малышки Арсалан Гармаев на днях выходил на площадь Советов с ящиком для пожертвований. «На днях Арсалан стоял на площади с листовками и ящиком. Такого быть не должно, мы команда, должна быть поддержка», - рассказали его друзья. Сегодня на главной площади города собралось порядка 20 человек – родители Адисы, её дедушка, друзья и близкие. Активную помощь оказала Юлия Бумбошкина, известная бывшая борица, заслуженный тренер Бурятии, судья международной категории по спортивной борьбе.
«Сегодня Адисе ровно 3 месяца.... Давайте не будем равнодушными. Давайте каждый день будем отправлять по любой сумме. Если не ТЫ, то никто! Начни с себя, и вместе мы спасём жизнь маленькой девочки, которой нужен всего один укол», - призывает Юлия Бумбошкина.
На площади собравшиеся стояли с плакатами, привлекающими внимание к сбору денег. Они также громко крикнули: «Адиса, живи!»
После участники акции разбились на несколько групп и отправились раздавать листовки. В их числе был и папа Арсалан. Он нёс ящик для пожертвований, обращался к прохожим и искренне благодарил, когда они помогали. Когда папа спустился с площади Советов до «Форума», в его ящике лежала лишь одна купюра в 5 тысяч рублей. Когда все дошли до «Еврозоны», купюр уже больше. Многие, кто клал деньги, желали малышке поскорее выздороветь. Те, у кого не было наличных, получали листовки, где были указаны реквизиты.
У ТРЦ «Гэлекси» группа встретила двух девушек-волонтёров от благотворительного фонда «Милосердие», которые собирали помощь больному мальчику. Арсалан не прошёл мимо них и также положил в их ящик немного денег.
Происходящее транслировали в прямом эфире в соцсетях. Во время акции пользователи писали слова поддержки и призывали помочь Адисе. Один из них поделился, что решил вместо покупки сигарет каждый день отправлять эти деньги малышке.
Спиральная мышечная атрофия (СМА), которой страдает девочка, - это редкое генетическое заболевание. Болезнь постепенно отнимает способность двигаться, глотать, а после и дышать. Интеллект у таких детей при этом полностью сохраняется. Дети с подобным заболеваниям уходят из жизни, не достигнув двух лет. Единственный способ остановить СМА 1 навсегда — получить самое дорогое в мире лекарство ZOLGENSMA. Один укол сделает тяжелобольного ребёнка здоровым, он заживёт нормальной жизнью.
У Адисы на счету каждый день, «Золгенсму» надо поставить до семи месяцев. Для родителей – молодых супругов Арсалана и Даримы – Адиса первый и долгожданный ребёнок. Они не опускают руки и борются каждый день, планируя провести ещё ряд мероприятий по сбору средств. О них станет известно позже.
К слову, если на счёт Адисы 656 тысяч человек переведут всего по 200 рублей, или 437 тысяч человек – по 300 рублей, или 328 тысяч человек – по 400 рублей, то сбор будет закрыт.
Как помочь Адисе Гармаевой?
Реквизиты:
СБЕРБАНК (мама Адисы - Дарима Андреевна Г. )
2202201887044796
89503863174
СБЕРБАНК счёт Адисы
40817810709167640548
СБЕРБАНК ( папа Адисы- Арсалан Юрьевич Г )
4173980028315014
89516399101
СБЕРБАНК ( дедушка Адисы - Андрей Анатольевич В )
2202200830335574
89025324696
ВТБ ( мама Адисы- Дарима Андреевна Г )
4893470460105726
89503863174
ГАЗПРОМБАНК ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г ) 4249170443427962
ТИНЬКОФФ ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г )
5536913926253812
ВАЛЮТНЫЙ СЧЁТ ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г )
40817840109162100705
PAYPAL ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г )garm_darima19@mail.ru
СБЕРБАНК (мама Адисы - Дарима Андреевна Г. )
2202201887044796
89503863174
СБЕРБАНК счёт Адисы
40817810709167640548
СБЕРБАНК ( папа Адисы- Арсалан Юрьевич Г )
4173980028315014
89516399101
СБЕРБАНК ( дедушка Адисы - Андрей Анатольевич В )
2202200830335574
89025324696
ВТБ ( мама Адисы- Дарима Андреевна Г )
4893470460105726
89503863174
ГАЗПРОМБАНК ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г ) 4249170443427962
ТИНЬКОФФ ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г )
5536913926253812
ВАЛЮТНЫЙ СЧЁТ ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г )
40817840109162100705
PAYPAL ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г )garm_darima19@mail.ru