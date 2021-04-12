85-летний юбилей отметил бурятский композитор Базыр Цырендашиев

Общество, Фото: пресс-служба колледжа искусств имени П.И. Чайковского

В копилке юбиляра более 400 песен



10 апреля 85-летие отметил бурятский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреата государственной премии РБ, почётный гражданин Агинского округа Базыр Цырендашиев.



- Песни Базыра Очировича, а их более 400, являются украшением концертного репертуара ведущих солистов театра «Амар сайн», Бурятии, филармонии, оркестра бурятских народных инструментов. Многие из его песен, появившись на свет десятки лет назад, остаются желанными и любимыми в народе: «Сэлэнгэ», «Ага нютагни», «Замай дуун», «Уулзатараа, нютагни», «Түрүүшын дуран», «Дуран тухай» и многие другие, - сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.



Базыр Очирович Цырендашиев родился 10 апреля 1936 года в посёлке Агинское. После окончания школы он поступил в музыкальное училище имени П. Чайковского в Улан-Удэ. В 1955 году окончил его по классу «Хоровое дирижирование». До 1959 года работал художественным руководителем Агинского дома культуры. С 1963 года пять лет работал методистом в Бурятском доме народного творчества. Был руководителем Бурятской государственной филармонии и ансамбля песни и танца Бурятии «Байкал». В 1975-76 годы Базыр Очирович возглавлял центральную детскую музыкальную школу, затем был художественным руководителем оркестра бурятских инструментов Бурятского радио и телевидения. В 1979 году он был принят в Союз композиторов Бурятии, где был ответственным секретарём Союза. В 1985-1989 годах – уполномоченным Музыкального фонда СССР по Бурятии, в 1989-1998 годах был председателем правления республиканской композиторской организации.



- Песенный дар Базыра Очировича Цырендашиева обогатил жанр бурятской песни, творческие интересы всегда «шли в ногу» с современными темами и образами, являясь свидетельством богатой талантами бурятской земли… Мелодии песен глубоко затрагивают потаённые струны души человеческой. Они полны любви к родине, близкому человеку, прекрасной природе, - отметили в колледже искусств имени П.И. Чайковского.

