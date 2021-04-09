Забайкальская шахматистка стала призёром международного турнира

Общество, Фото: пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа

Яна Жапова приняла участие в турнире «Nizami Ganjavi-880» в составе сборной России



Юношеская сборная команда России по шахматам заняла третье командное место в международном онлайн-турнире «Nizami Ganjavi-880», который состоялся со 2 по 4 апреля. В соревнованиях приняли участие команды из 24 стран. Турнир в Азербайджане был посвящён 880-летию со дня рождения великого персидского поэта Низами Гянджеви.



В составе сборной России играли мастера ФИДЕ Андрей Цветков, Дмитрий Цой, Артём Пингин, кандидат в мастера ФИДЕ Максим Волков, а также женские мастера ФИДЕ Мария Якимова и представительница Агинского Бурятского округа Яна Жапова. Яна играла на девичьей доске до 13 лет. По итогам 9 туров турнира Яна набрала 6 очков из 9 возможных, одержав 5 побед и сыграв 2 игры в ничью.



Напомним, что 21 марта Яне пришло официальное приглашение от тренера сборной России Якова Геллера. Это первое выступление Яны за сборную команду России, сообщает пресс-служба Агинского округа.

