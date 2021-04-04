Шахматисты Бурятии одержали победу над командой Монголии

Общество, Фото: пресс-служба правительства Бурятии

Первое место занял Антон Шомоев



3 апреля в Точке кипения Бурятского госуниверситета состоялся матч между командами лучших шахматистов Бурятии и Монголии. Матч прошёл на десяти досках на онлайн-платформе Lichess.org.



- Хочу всех поздравить с таким представительным турниром: сильнейший состав участников. Мне кажется, это один из самых сильных турниров, который вообще проводится с таким количеством международных гроссмейстеров. Это очень хорошая школа для всех, возможность показать себя, набраться опыта. И в целом в наш непростой период использовать все возможности дистанционного общения для того, чтобы провести турнир с таким количеством участников высокого уровня. Желаю всем красивой игры, ярких побед, и чтобы у зрителей остались незабываемые впечатления, - поприветствовал участников матча глава Бурятии Алексей Цыденов.



Задачи онлайн-турниров - поддержать форму шахматистов в условиях пандемии, а также расширить географию партнёров-соперников.



- Я очень рад, что сегодня бурятские и монгольские спортсмены могут так встретиться. Это большой шаг для нашего будущего. Я очень хочу, чтобы наши спортсмены дальше сотрудничали в различных форматах. Это очень важная работа, которая усиливает дружбу между Бурятией и Монголией и имеет историческое значение. Передаю привет от президента Монголии Халтмаагийн Баттулги и желаю всем удачи на сегодняшнем соревновании, - заявил вице-президент федерации шахмат Монголии Ц. Эрдэнэбат.



Обе стороны были представлены игроками высочайшего уровня - Бурятию представляли два гроссмейстера, три мастера, примерно такой же состав был у Монголии.



В результате команда шахматистов республики одержала победу со счётом 135-101. Первое место занял Антон Шомоев, второе – Жамсаран Цыдыпов, третье – Тамерлан Чындыгыр.



Матч являлся продолжением серии товарищеских матчей. Так, 22 ноября наши школьники играли против читинских, 9 января - против финских, сообщили в правительстве Бурятии.

