Прокуратура подала иск об обеспечении антитеррористической защищённости
Под контролем судебных приставов 13 школ Прибайкальского района Бурятии оснастили помещениями для охраны и тревожными кнопками. Такое требование школам выдвинула ранее районная прокуратура в целях обеспечения антитеррористической защищенности.
После соответствующего решения из средств местного бюджета школам было выделено финансирование.
- Руководству школ вручены требования об исполнении судебного решения вместе с предупреждением об административной и уголовной ответственности, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
На сегодняшний день системой безопасности оснащены в полном объёме школы сёл Турка, Турунтаева, Ильинка, Горячинск, Татаурово, старое Татаурово, Мостовка, Гремячинск, Зырянск, Нестерово, Кома и п/ст Таловка.
Как сообщал «Байкал-Daily», меры безопасности в школах Бурятии усилили после ЧП в школе №5 в Сосновом Бору, которое произошло в 2018 году и прогремело на всю страну. Девятиклассник набросился на семиклассников и учительницу русского языка и литературы. Сперва он поджёг класс, затем бил топором выбегавших перепуганных детей. Бил, без разбора, не жалея, - так, одной девочке отрубил палец, другую ударил по спине и по голове. В больнице оказались семь человек, в том числе сам нападавший, пытавшийся покончить с собой.
После этого в Бурятии была создана республиканская психологическая служба. Психологической поддержкой обеспечили 100% школ. Школы также обеспечили охраной, финансирование на ставки вахтёров и оплату ЧОП выделили в бюджете Бурятии. Ранее затраты ложились на плечи родителей, поэтому во многих школах охраны не было. Помимо этого, школы начали массово оборудовать системой видеонаблюдения, металлодетекторами и тревожными кнопками.
В Бурятии прокуратура не нашла в школах тревожные кнопки
Общество, Фото:
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