В Улан-Удэ запустили трамвай с фотографиями добровольцев

Необычный трамвай вышел на линию
Сегодня в Улан-Удэ презентован трамвай с необычным наружным брендированием: на нём размещены фото добровольцев.
- Девушки и парни, студенты - это те, кто безвозмездно помогал в период изоляции нуждающимся и помогает это делать и сейчас. Увидеть тех, кто творит добро, можно на вагоне 77, который уже отправился на линию. А присоединиться к движению можно всем желающим, - сообщили в МУП «Управление трамвая».
Рядом с фотографиями добровольцев написано следующее: «Спасибо волонтёрам штаба по борьбе с коронавирусом».
В Улан-Удэ во время пандемии создано два волонтёрских штаба: на базе ресурсного центра «Добродом» и регионального отделения ОНФ в Бурятии.
В начале декабря 2020 года сообщалось, что волонтёры «Добродома» отметили юбилей - они выполнили 27 тысяч заявок
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