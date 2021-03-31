 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 марта

30 марта

Популярное

В Улан-Удэ запустили трамвай с фотографиями добровольцев

В Улан-Удэ запустили трамвай с фотографиями добровольцев
Общество,  Фото:МУП "Управление трамвая"
Необычный трамвай вышел на линию

Сегодня в Улан-Удэ презентован трамвай с необычным наружным брендированием: на нём размещены фото добровольцев.

- Девушки и парни, студенты - это те, кто безвозмездно помогал в период изоляции нуждающимся и помогает это делать и сейчас. Увидеть тех, кто творит добро, можно на вагоне 77, который уже отправился на линию. А присоединиться к движению можно всем желающим, - сообщили в МУП «Управление трамвая».

Рядом с фотографиями добровольцев написано следующее: «Спасибо волонтёрам штаба по борьбе с коронавирусом».


В Улан-Удэ во время пандемии создано два волонтёрских штаба: на базе ресурсного центра «Добродом» и регионального отделения ОНФ в Бурятии.

В начале декабря 2020 года сообщалось, что волонтёры «Добродома» отметили юбилей - они выполнили 27 тысяч заявок.
трамвай добровольчество волонтеры
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

17 остановкам Кругобайкальской железной дороги дадут названия
17 остановкам Кругобайкальской железной дороги дадут названия
Общество, 31.03.2021
У безымянных остановочных пунктов КБЖД появятся названия
Живущий в США уроженец Бурятии выпустил книгу о ламе
Живущий в США уроженец Бурятии выпустил книгу о ламе
Общество, 31.03.2021
История, которую описал Дорж Бату, тесно связана с его детством
В Кяхте детсад переедет из векового здания в новое
В Кяхте детсад переедет из векового здания в новое
Общество, 31.03.2021
Строительство проинспектировал глава Бурятии
Улан-удэнцы жалуются на небезопасные дороги
Улан-удэнцы жалуются на небезопасные дороги
Общество, 31.03.2021
После зимы с дорог исчезают дорожные разметки 
Бурятские СОБРовцы вошли в лучших снайперов России
Бурятские СОБРовцы вошли в лучших снайперов России
Общество, 31.03.2021
Снайперы соревновались в Новосибирской области
В Бурятии прошёл смотр готовности к пожарам и паводкам
В Бурятии прошёл смотр готовности к пожарам и паводкам
Общество, 31.03.2021
Смотр состоялся в Джидинском районе
В Башкирии фермер выстроил из лошадей надпись «Буряты»
В Башкирии фермер выстроил из лошадей надпись «Буряты»
Общество, 31.03.2021
Таким образом он презентовал свой табун бурятским коневодам
В Улан-Удэ самовольщики захватывают до 10 соток
В Улан-Удэ самовольщики захватывают до 10 соток
Общество, 31.03.2021
Обмеры самовольно занятых участков провели при помощи геодезического оборудования.
Юные тхэквондисты Бурятии завоевали 14 чемпионата ДФО
Юные тхэквондисты Бурятии завоевали 14 чемпионата ДФО
Общество, 31.03.2021
Команда Бурятии заняла второе общекомандное место
Жители ДФО хотят остаться на «удалёнке»
Жители ДФО хотят остаться на «удалёнке»
Общество, 31.03.2021
В обычный формат работы на Дальнем Востоке вернулись 30% сотрудников
Команды Бурятии выиграла Кубок России по миниволей
Команды Бурятии выиграла Кубок России по миниволей
Общество, 31.03.2021
Японский вид спорта набирает популярность в России
В Улан-Удэ дети купаются в мусоре
В Улан-Удэ дети купаются в мусоре
Общество, 31.03.2021
В старый карьер люди незаконно скидывают бытовой и строительный мусор
Бурятский борец стал мастером спорта международного класса
Бурятский борец стал мастером спорта международного класса
Общество, 31.03.2021
Соответствующий приказ выпустило министерство спорта России  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^