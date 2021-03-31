В Улан-Удэ дети купаются в мусоре

В старый карьер люди незаконно скидывают бытовой и строительный мусор
Члены ТОС «Эрдэни», которое находится в Советском районе Улан-Удэ, бьют тревогу из-за мусорной проблемы. Они обратились к уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой.
По словам жителей, много лет на улице Бесконечная и Бастионная находится свалка. Более того в начале этих улиц есть старый карьер, куда постоянно скидывают бытовой и строительный мусор.
- Жители жалуются на невыносимый запах, а при ветре мусор залетает во дворе, также постоянно там бегают собаки, таскают этот мусор. К тому же, в этом карьере находится небольшой водоём, где ребятишки умудряются купаться… - поделилась Юлия Жамбалова.
Бурятский омбудсмен обратилась в Забайкальское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования с просьбой провести проверку и принять меры реагирования.
Управление Росприродназора в августе провело проверку, подтвердив незаконную свалку. Там выявлены отходы четвёртого класса опасности (к такому классу относится, например, строительный мусор, бытовой мусор, битое стекло, шины и пр.) Мусором оказалась захламлена территория 1442 кв. метров.
- В отношении правообладателей земельного участка 2020 года управление Росприроднадзора подало исковые заявления в суд о понуждении к уборке территории. Вчера я получила информацию, что решением Советского суда Улан-Удэ от 1 марта исковые требования управления удовлетворены в части обязать правительство Республики Бурятия, администрацию Улан-Удэ в течение шести месяцев со дня вступления решения суда принять меры по организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов с земельного участка, а также провести мероприятия по защите земель от загрязнения отходами производства и потребления, переместить отходы в санкционированные места размещения отходов с данного земельного участка 1442 кв.метров, - сообщила Юлия Жамбалова.
Контролировать исполнение решения суда будет бурятский омбудсмен вместе с ТОСом «Эрдэни».
В Улан-Удэ дети купаются в мусоре
Общество, Фото:
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