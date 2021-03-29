 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 марта

28 марта

Популярное

В Бурятию завезли британский штамм коронавируса

В Бурятию завезли британский штамм коронавируса
Общество,  Фото:pixabay.com
Британский штамм коронавируса может быть на 70% заразнее обычного

В Бурятии выявлен первый случай британского штамма коронавируса. Инфекцию завезла жительница Улан-Удэ, которая 8 марта прибыла из Чехии.

Как прибывшая из-за рубежа, в рамках исполнения постановления главного государственного санитарного врача России, женщина прошла обследование на COVID-19. Он и показал положительный результат, сообщили «Байкал-Daily» в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

Круг контактных лиц больной британским штаммом коронавируса установлен. Медицинским организациям выданы предписания об усиленном наблюдении за ними. Все контактные лабораторно обследованы, у них получены отрицательные результаты.

В настоящее время пациентка госпитализирована, получает соответствующее лечение.

- Сегодня мы уже знаем, что британский штамм коронавирусной инфекции гораздо контагиознее, – отмечает главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев, - Высокие риски завоза вируса из-за рубежа ещё сохраняются. Особенно это касается Европы, где сегодня наблюдается значительное осложнение эпидситуации, и почти 70% заболевших там как раз-таки инфицированы британским штаммом. Поэтому мы настоятельно рекомендуем нашим землякам воздержаться от поездок за рубеж, особенно в европейские страны. Кроме этого, необходимо продолжать соблюдать все меры профилактики: носить маски, обрабатывать руки и соблюдать дистанцию. У нас все эти меры остаются в силе.

Мутировавшая разновидность коронавируса была обнаружена в Великобритании в середине декабря 2020 года. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что выявленный вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения ещё большей осторожности. Кроме того, он может быть на 70% заразнее обычного, сообщает издание Лайф.

Вирус новой мутации отмечался в нескольких десятках стран. В Россию его впервые завезли в декабре. Это был человек, прибывший из Соединенного Королевства. При этом он чувствовал себя хорошо и не отмечал симптомов инфекции.
коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятию завезли британский штамм коронавируса
В Бурятию завезли британский штамм коронавируса
Общество, 29.03.2021
Британский штамм коронавируса может быть на 70% заразнее обычного
Искусанный собаками мальчик вернулся из Москвы в Улан-Удэ
Искусанный собаками мальчик вернулся из Москвы в Улан-Удэ
Общество, 29.03.2021
Ребёнку предстоит каждый день выполнять различные тренировки и упражнения
Призыв о помощи Адисе из Бурятии прозвучал в Нью-Йорке
Призыв о помощи Адисе из Бурятии прозвучал в Нью-Йорке
Общество, 29.03.2021
Блогер Аюна Гармаева устроила акцию на Таймс-сквер
В Улан-Удэ бульвар Сиреневый наконец-то оправдает своё название
В Улан-Удэ бульвар Сиреневый наконец-то оправдает своё название
Общество, 29.03.2021
Прежние саженцы сирени не прижились и зачахли
Дмитрий Дюжев призвал жителей Бурятии не лихачить
Дмитрий Дюжев призвал жителей Бурятии не лихачить
Общество, 29.03.2021
Звезда «Бригады» поддержал автоинспекторов Бурятии
Каратистка из Бурятии завоевала бронзу первенства России
Каратистка из Бурятии завоевала бронзу первенства России
Общество, 29.03.2021
Эрика Малащенко уступила будущей чемпионке
Бурятская борица завоевала серебро первенства России
Бурятская борица завоевала серебро первенства России
Общество, 29.03.2021
Первенство России состоялось в Калуге
В Улан-Удэ остался без воды аграрный колледж
В Улан-Удэ остался без воды аграрный колледж
Общество, 29.03.2021
Рабочие ведут аварийно-восстановительные работы
ОМОН дал улан-удэнцам посидеть в бронеавтомобилях
ОМОН дал улан-удэнцам посидеть в бронеавтомобилях
Общество, 29.03.2021
В Улан-Удэ ОМОН провёл день открытых дверей
В Улан-Удэ Вечный огонь перенесут в военкомат
В Улан-Удэ Вечный огонь перенесут в военкомат
Общество, 29.03.2021
Перенос Вечного огня – мера временная
В Баргузинской долине Бурятии проходят съёмки «Решалы»
В Баргузинской долине Бурятии проходят съёмки «Решалы»
Общество, 29.03.2021
Работа над четвёртой частью «Решалы» продолжается
В Бурятии участник трудового фронта отметил 90-летие
В Бурятии участник трудового фронта отметил 90-летие
Общество, 29.03.2021
Фёдор Ефимов почётный гражданин Бурятии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^