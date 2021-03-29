В Бурятию завезли британский штамм коронавируса

Британский штамм коронавируса может быть на 70% заразнее обычного



В Бурятии выявлен первый случай британского штамма коронавируса. Инфекцию завезла жительница Улан-Удэ, которая 8 марта прибыла из Чехии.



Как прибывшая из-за рубежа, в рамках исполнения постановления главного государственного санитарного врача России, женщина прошла обследование на COVID-19. Он и показал положительный результат, сообщили «Байкал-Daily» в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



Круг контактных лиц больной британским штаммом коронавируса установлен. Медицинским организациям выданы предписания об усиленном наблюдении за ними. Все контактные лабораторно обследованы, у них получены отрицательные результаты.



В настоящее время пациентка госпитализирована, получает соответствующее лечение.



- Сегодня мы уже знаем, что британский штамм коронавирусной инфекции гораздо контагиознее, – отмечает главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев, - Высокие риски завоза вируса из-за рубежа ещё сохраняются. Особенно это касается Европы, где сегодня наблюдается значительное осложнение эпидситуации, и почти 70% заболевших там как раз-таки инфицированы британским штаммом. Поэтому мы настоятельно рекомендуем нашим землякам воздержаться от поездок за рубеж, особенно в европейские страны. Кроме этого, необходимо продолжать соблюдать все меры профилактики: носить маски, обрабатывать руки и соблюдать дистанцию. У нас все эти меры остаются в силе.



Мутировавшая разновидность коронавируса была обнаружена в Великобритании в середине декабря 2020 года. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что выявленный вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения ещё большей осторожности. Кроме того, он может быть на 70% заразнее обычного, сообщает издание Лайф.



Вирус новой мутации отмечался в нескольких десятках стран. В Россию его впервые завезли в декабре. Это был человек, прибывший из Соединенного Королевства. При этом он чувствовал себя хорошо и не отмечал симптомов инфекции.

