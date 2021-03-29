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В Улан-Удэ просят о пешеходном переходе в центре города

В Улан-Удэ просят о пешеходном переходе в центре города
Общество,  Фото:"Городские проекты"
Предложение касается самого короткого пути от площади Советов до ТРЦ «Пионер»

Улан-удэнское отделение федеральной сети «Городские проекты» недавно предложило свой вариант решения проблемы участка – перекрёстка улиц Смолина и Ербанова. Напротив городской бани №1, недалеко от отворота на «Пионер» отсутствуют пешеходные переходы.

«Зебры», по которым можно перейти дорогу, находятся довольно далеко, поэтому горожане предпочитают просто перебегать улицу, подвергая свои жизни опасности. Только за 10 минут наблюдений урбанисты насчитали 40 перебегающих дорогу пешеходов.

- Причиной перебегающих пешеходов является проходящий здесь самый короткий путь от площади Советов до ТРЦ «Пионер», - отмечают представители «Городских проектов».

Они предлагают организовать здесь наземный пешеходный переход. Ранее с подобной инициативой общественники выходили на мэрию. Сейчас они учли ответ администрации на прошлые предложения.

- Сейчас мы предлагаем: 1. изменить положение проезжей части ул. Смолина, чтобы снизить уклон для автомобилей; 2. создать пешеходные переходы по Смолина; 3. организовать светофорное регулирование перекрёстка Смолина-путепровод на Пионер, - пояснили представители улан-удэнского отделения федеральной сети «Городские проекты».


Они считают, что эти изменения позволят сделать перемещение пешком комфортным, а также повысить безопасность на улицах — не придётся делать крюк в 360 метров, если всё же не хочется рисковать своим здоровьем и жизнью.

«Город должен быть удобен для людей, а не автомобилей», - заключают в местном отделении «Городских проектов».

Предложение ребят было опубликовано сегодня в паблике «Аноним 03», и большинство пользователей одобрило их идею:

«Хороший проект»
«Да-да, понарисовали, красиво, но будет ли так?»
«Как профессионально подошли к делу! Круто!»
«Сделано хорошо, главное тротуары – нормальные, но боюсь администрация опять будет ныть, что дорого».



пешеходный переход
 
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