Бурятский борец взял медаль первенства России и исполнил танец орла

Первенство России по вольной борьбе состоялось во Владикавказе
В столице Республики Северная Осетия-Алания Владикавказе состоялось первенство России по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. Представитель сборной Бурятии Илья Жибалов стал обладателем бронзовой медали. Илья выступает в весовой категории 110 кг, сообщает паблик «Борцы Бурятии».
После победы в схватке за бронзу Илья Жибалов показал традиционный в Бурятии «танец орла».
Жители Бурятии поздравляют спортсмена. Пользователи пишут:«Молодец, подчеркнул танцем Орла специфику родного региона», «Красава», «Молодец», «Ямар бэрхэ хубуун», «Красавчик Илья».
В середине марта в Улан-Удэ проводился чемпионат России по вольной борьбе – решающий старт для отбора на Олимпийские Игры в Токио. Бурятские борцы завоевали три медали. Алдар Бальжинимаев в весовой категории до 61 кг занял третье место; Евгений Жербаев в в/к до 70 кг завоевал серебряную медаль; Балдан Цыжипов в в/к до 125 взял бронзовую медаль.
Первенство России по вольной борьбе состоялось во Владикавказе
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